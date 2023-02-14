居家辦公 曼哈頓上班族年支出減124億 不利經濟復甦

數據顯示，曼哈頓上班的民眾每年比疫情前減少支出124億元，不利於紐約市疫後經濟復甦。（美聯社）

新冠疫情 來襲導致紐約市 私營企業允許員工居家辦公，但最新研究顯示，儘管不少企業已經開始施行「混合辦公」，但在曼哈頓 上班的民眾仍每年比疫情前減少支出124億元，不利於紐約市疫後經濟復甦。

彭博社日前公布的史丹佛大學經濟學者布魯姆(Nicholas Bloom)居家辦公研究顯示，在曼哈頓工作的民眾在辦公地點周邊的消費，平均每人每年要比疫情前少4661元，支出降幅為全美主要城市中最高；同時，一般辦公室員工的到班天數，平均比疫情前減少32.9%。

目前不少企業已經要求員工「混合辦公」，每周到班三到四天；研究數據顯示，曼哈頓員工周一和周五的到班率最低，因此消費也最低；在曼哈頓八個大型辦公樓，每周一和周五的人流量分別比2019年時減少45%和52%；同時，根據萬事達卡的數據，雖然全美每周五的零售支出額去年10月已經比2019年同期增長23%，但曼哈頓僅增長了11%。

而根據Kastle Systems的的數據，1月25日當周，紐約市辦公樓的利用率只有47.5%，不及全美50%的平均水平。

市主計長蘭德(Brad Lander)表示，此種趨勢如果持續下去，將會危及市府稅收，進而無法維持高質量的服務；「如果市府稅收減少，那麼就很難為維護地鐵、投資學校、公共安全和清潔等這些重要服務上的投資。」

市長亞當斯(Eric Adams)此前就不斷敦促企業要求員工返崗上班，而且已經要求市府員工全員到崗；市府發言人萊維(Fabian Levy)承認，私企遠距辦公模式還會持續，「紐約市必須嚴肅討論這樣做對小商業者的影響，因為小商業者歷來依靠商業區的客流量經營。」