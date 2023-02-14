州眾議會選區重畫 布碌崙華社遭切割 籲請願

圖為寇頓日前發動社區連署，反對刪減公校預算。(本報檔案照)

紐約州獨立選區重畫委員會(NYS Independent Redistricting Commission)正根據2020年人口普查的結果重畫州眾議會選區。州眾議員寇頓(William Colton)代表的布碌崙 第47選區現在亞裔 占46%，按照選區重畫最初稿，寇頓的選區面臨被拆分，亞裔比率將降到20%。為此，寇頓希望民眾15日在選區重畫舉行的公聽會上發表意見；寇頓還發起網上請願活動，希望能保持華人占多數的現況。

州獨立選區重畫委員會去年12月推出新版州眾議會地圖。根據新地圖，第47選區涵蓋的班森賀、巴斯海灘(Bath Beach)、戴克高地(Dyker Heights)等社區將被拆分，並合併州第46選區部分地區，包括康尼島、羊頭灣、海門(Sea Gate)，以及數十年來從未在同一選區的中木(Midwood)和Mapleton等地區。

寇頓幕僚長莊文怡(Susan Zhuang)正競選布碌崙第43選區市議員。13日，她在網上發起反對拆分州眾議會第47選區的簽名請願活動。請願信指出，擬議的新第47選區的最大變化是讓亞裔人口占比由現第47選區的約46%，減少到20%左右，從而稀釋亞裔選票，讓亞裔失去一個占多數的選區。請願信要求保留當前現有的選區，保持本身代表就不足的亞裔選票不變。另外，新畫第47選區將打破40多年來形成的格局，使現有的社區變得四分五裂，原來一個社區委員會能解決的問題，現在要分到四個；原來由一個警察 局能解決的問題也要分到四個。

有意簽署聯名信的居民可登錄：https://www.change.org/p/opposition-to-the-proposed-redistricting-for-the-47th-assembly-district-kings?recruiter。