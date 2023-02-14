我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

收入低仍須報稅 才可享「通膨紓困金」等加州福利

暫停逼遷令過期 金山灣區恐出現「驅逐海嘯」

法拉盛商改區推新地圖 涵蓋交通、民生訊息

記者鄭怡嫣／紐約報導
新版地圖局部。(取自商改區官網)
新版地圖局部。(取自商改區官網)

法拉盛商業改進區13日宣布，2023年新版地圖已經上線，涵蓋最新公交訊息及酒店、停車場、藥房與醫療保健公司地點。此外，因應社區高犯罪率，還將為商家發放安全指南，呼籲更多民眾與商家遇事撥打311及911。

法拉盛商改區推出2023年新版地圖及商家安全指南。(記者鄭怡嫣／攝影)
法拉盛商改區推出2023年新版地圖及商家安全指南。(記者鄭怡嫣／攝影)

商改區執行主任余鈿崧介紹，新版地圖涵蓋最新公車及地鐵站點，也標記市區內的酒店、停車場、藥房、醫療保健公司、健身中心、市議員黃敏儀辦公室、主要宗教場所等，方便民眾。

因應法拉盛的高犯罪率以及青少年犯罪，商改區也與黃敏儀辦公室及市警109分局合作，首次推出中英雙語的「商家安全指南」並將為商家免費發放，教導如何防範與處理偷竊、搶劫、入室盜竊以及員工偷竊案件。

發布會上，余鈿崧、國會議員孟昭文代表李越、州參議員劉醇逸代表Ashley Lin、市議員黃敏儀代表Miller Shane以及市警109分局代表提醒，市府通常會根據311報告數分配各區資源。在2月，法拉盛11354以及11355兩郵政區，311投訴僅495以及688起，比皇后區瑞吉屋(Ridgewood)以及布朗士貝爾蒙特(Belmont)少上兩至三倍，遠不足反映社區真實問題。

他們表示，311熱線並不僅針對居民，也面向商家，呼籲民眾及逾2000商家，若遇販售假貨、違規倒垃圾、身分盜竊、商販投訴、違規停車、街道以及人行道受阻等問題，皆可撥打，也助市府知道社區問題所在，更合理分配資源。

法拉盛新版地圖，可在商改區官網www.flushingbid.com或微信公眾號「FlushingBID」下載，也可在皇后區公共圖書館法拉盛分館、圖書館前的商改區信息亭、各老人中心、當地商家等地領取1萬5000份地圖。

法拉盛 商改區 皇后區

上一則

布魯克林班森賀樓宇大火 2華人租客及時逃出

下一則

高德曼促布碌崙大橋頭翻新 社區人士：柏路未全面重開、影響有限

延伸閱讀

房市報告 紐約法拉盛新屋、雙臥公寓看俏

房市報告 紐約法拉盛新屋、雙臥公寓看俏
多彩玫瑰、天價甜點 搶情人節商機

多彩玫瑰、天價甜點 搶情人節商機
麥斯佩斯將建電動車大型充電站

麥斯佩斯將建電動車大型充電站
腎臟專科章明發醫生 呼籲定期驗尿預防腎臟疾病

腎臟專科章明發醫生 呼籲定期驗尿預防腎臟疾病
法拉盛王子街「聚寶黃椰雞」試營業　清新風味椰子雞火鍋勁爆全場

法拉盛王子街「聚寶黃椰雞」試營業　清新風味椰子雞火鍋勁爆全場

熱門新聞

近百名華裔受害者10日到鄭永佳舉辦的預防身分盜竊講座上求助。(記者顏潔恩／攝影)

盜手機號駕駛證駭銀行帳戶 近百華人失財 損失高達十萬

2023-02-11 09:54
奧州當地華人經營大麻農場。(知情者提供)

黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸

2023-02-08 06:44
一名華婦日前與家人外出用餐，家裡遭入室盜竊，偷走數百元的珠寶。圖為本臣大道，僅為示意圖，非案發住宅。(截自谷歌地圖)

紐約華婦全家外出用餐2小時 盜賊從窗口爬入洗劫

2023-02-11 11:28
陳威廉認兩項虛假報稅的罪名，被判18個月監禁；圖為他與合夥人經營的餐廳之一。(取自谷歌地圖)

餐廳逃稅209萬 華男判囚18個月

2023-02-07 02:27
（取自NY Actions推特）

「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷

2023-02-13 15:24
華人手機店店外監控拍下嫌犯。(記者張晨／翻拍)

獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬

2023-02-08 15:02

超人氣

更多 >
15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒
佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數
「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」

「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」
「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷

「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷
鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗

鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗