法拉盛商改區推新地圖 涵蓋交通、民生訊息

新版地圖局部。(取自商改區官網)

法拉盛 商業改進區13日宣布，2023年新版地圖已經上線，涵蓋最新公交訊息及酒店、停車場、藥房與醫療保健公司地點。此外，因應社區高犯罪率，還將為商家發放安全指南，呼籲更多民眾與商家遇事撥打311及911。

法拉盛商改區推出2023年新版地圖及商家安全指南。(記者鄭怡嫣／攝影)

商改區 執行主任余鈿崧介紹，新版地圖涵蓋最新公車及地鐵站點，也標記市區內的酒店、停車場、藥房、醫療保健公司、健身中心、市議員黃敏儀辦公室、主要宗教場所等，方便民眾。

因應法拉盛的高犯罪率以及青少年犯罪，商改區也與黃敏儀辦公室及市警109分局合作，首次推出中英雙語的「商家安全指南」並將為商家免費發放，教導如何防範與處理偷竊、搶劫、入室盜竊以及員工偷竊案件。

發布會上，余鈿崧、國會議員孟昭文代表李越、州參議員劉醇逸代表Ashley Lin、市議員黃敏儀代表Miller Shane以及市警109分局代表提醒，市府通常會根據311報告數分配各區資源。在2月，法拉盛11354以及11355兩郵政區，311投訴僅495以及688起，比皇后區 瑞吉屋(Ridgewood)以及布朗士貝爾蒙特(Belmont)少上兩至三倍，遠不足反映社區真實問題。

他們表示，311熱線並不僅針對居民，也面向商家，呼籲民眾及逾2000商家，若遇販售假貨、違規倒垃圾、身分盜竊、商販投訴、違規停車、街道以及人行道受阻等問題，皆可撥打，也助市府知道社區問題所在，更合理分配資源。

法拉盛新版地圖，可在商改區官網www.flushingbid.com或微信公眾號「FlushingBID」下載，也可在皇后區公共圖書館法拉盛分館、圖書館前的商改區信息亭、各老人中心、當地商家等地領取1萬5000份地圖。