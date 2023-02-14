高德曼促布碌崙大橋頭翻新 社區人士：柏路未全面重開、影響有限

第一階段計畫重開橋下的部分公共空間和籃球場，並為柏路人行道增加藝術作品和通往華埠的路標指引。(取自報告)

第十選區國會眾議員高德曼(Dan Goldman)日前致信市長亞當斯(Eric Adams)，敦促市府啟動布碌崙 大橋曼哈頓 一側周邊設施翻新計畫，將助受疫情打擊嚴重的華埠 社區恢復繁榮，增加公園面積；社區人士表示，高德曼支持的方案並未包括全面重開柏路，對華埠經濟復甦影響有限。

高德曼日前致信市長亞當斯，敦促市府啟動布碌崙大橋曼哈頓一側周邊設施翻新計畫。（記者和釗宇 / 攝影）

高德曼援引的是發布於去年5月由非盈利機構布碌崙大橋曼哈頓(Brooklyn Bridge Manhattan)委託地產諮詢機構HR&A發布的報告；指布碌崙大橋周邊的華埠和下東城社區，缺乏公共活動場所；出於九一一事件後的安全考慮，社區被警戒關卡分割，民眾難利用橋下公共空間。

根據計畫，翻新項目將分三階段，第一階段計畫重開橋下的部分公共空間和籃球場，並為柏路(Park Row)人行道增加藝術作品和通往華埠的路標指引。三期工程完成後，預計每年增加4億700萬元經濟產出，為社區新增750萬遊客，同時為小商家每年增加1億5000萬元收入，就業機會和房價也將好轉。

九一一事件後柏路被封閉，造成社區交通不便。（記者和釗宇 / 攝影）

高德曼表示，華埠長期以來投資不足，而且布碌崙大橋曼哈頓一側周邊基礎設施年久失修。他在信中說，已與主管副市長及市府相關人員討論該計畫，項目完成後將為華埠和下東城社區提升生活品質；「敦促支持並推進這項計畫，期待合作確保聯邦撥款。」

對此，市議員馬泰(Chris Marte)高級顧問黄華清表示，重新規畫柏路需要和當地選區市議員商議，目前馬泰辦公室尚未接到高德曼的通知；而且，高德曼的計畫只是美化柏路，而非全面重開，實際作用有限；「如果柏路不開，華埠的旅遊業和小商家難以發展，只有允許旅遊大巴、私家車自由通行，才能帶動經濟。」

紐約中華公所顧問、民主黨65區黨代表于金山也表示，該計畫主要針對布碌崙大橋出口處市政廳對面柏路的改善，未延伸到市警總局至且林市果廣場一段的柏路，「只有後一段柏路改善，才能實際幫助華埠振興。」