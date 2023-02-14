我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不到60秒驟降1400呎 聯航夏威夷驚魂 俯衝險落海

收入低仍須報稅 才可享「通膨紓困金」等加州福利

高德曼促布碌崙大橋頭翻新 社區人士：柏路未全面重開、影響有限

記者和釗宇╱紐約報導
第一階段計畫重開橋下的部分公共空間和籃球場，並為柏路人行道增加藝術作品和通往華埠的路標指引。(取自報告)
第一階段計畫重開橋下的部分公共空間和籃球場，並為柏路人行道增加藝術作品和通往華埠的路標指引。(取自報告)

第十選區國會眾議員高德曼(Dan Goldman)日前致信市長亞當斯(Eric Adams)，敦促市府啟動布碌崙大橋曼哈頓一側周邊設施翻新計畫，將助受疫情打擊嚴重的華埠社區恢復繁榮，增加公園面積；社區人士表示，高德曼支持的方案並未包括全面重開柏路，對華埠經濟復甦影響有限。

高德曼日前致信市長亞當斯，敦促市府啟動布碌崙大橋曼哈頓一側周邊設施翻新計畫。（記...
高德曼日前致信市長亞當斯，敦促市府啟動布碌崙大橋曼哈頓一側周邊設施翻新計畫。（記者和釗宇 / 攝影）

高德曼援引的是發布於去年5月由非盈利機構布碌崙大橋曼哈頓(Brooklyn Bridge Manhattan)委託地產諮詢機構HR&A發布的報告；指布碌崙大橋周邊的華埠和下東城社區，缺乏公共活動場所；出於九一一事件後的安全考慮，社區被警戒關卡分割，民眾難利用橋下公共空間。

根據計畫，翻新項目將分三階段，第一階段計畫重開橋下的部分公共空間和籃球場，並為柏路(Park Row)人行道增加藝術作品和通往華埠的路標指引。三期工程完成後，預計每年增加4億700萬元經濟產出，為社區新增750萬遊客，同時為小商家每年增加1億5000萬元收入，就業機會和房價也將好轉。

九一一事件後柏路被封閉，造成社區交通不便。（記者和釗宇 / 攝影）
九一一事件後柏路被封閉，造成社區交通不便。（記者和釗宇 / 攝影）

高德曼表示，華埠長期以來投資不足，而且布碌崙大橋曼哈頓一側周邊基礎設施年久失修。他在信中說，已與主管副市長及市府相關人員討論該計畫，項目完成後將為華埠和下東城社區提升生活品質；「敦促支持並推進這項計畫，期待合作確保聯邦撥款。」

對此，市議員馬泰(Chris Marte)高級顧問黄華清表示，重新規畫柏路需要和當地選區市議員商議，目前馬泰辦公室尚未接到高德曼的通知；而且，高德曼的計畫只是美化柏路，而非全面重開，實際作用有限；「如果柏路不開，華埠的旅遊業和小商家難以發展，只有允許旅遊大巴、私家車自由通行，才能帶動經濟。」

紐約中華公所顧問、民主黨65區黨代表于金山也表示，該計畫主要針對布碌崙大橋出口處市政廳對面柏路的改善，未延伸到市警總局至且林市果廣場一段的柏路，「只有後一段柏路改善，才能實際幫助華埠振興。」

華埠 布碌崙 曼哈頓

上一則

法拉盛商改區推新地圖 涵蓋交通、民生訊息

延伸閱讀

華埠新春大遊行 150個團體、100輛豪車、21輛花車、數萬人同樂

華埠新春大遊行 150個團體、100輛豪車、21輛花車、數萬人同樂
洛杉磯新地標六街大橋 3華人工程師貢獻多

洛杉磯新地標六街大橋 3華人工程師貢獻多
共享汽車擴大實施 路邊車格受衝擊

共享汽車擴大實施 路邊車格受衝擊
區際快車採用輕軌 州長點頭有望上路

區際快車採用輕軌 州長點頭有望上路
紀念李揚國 社區提議共同命名披露街

紀念李揚國 社區提議共同命名披露街

熱門新聞

近百名華裔受害者10日到鄭永佳舉辦的預防身分盜竊講座上求助。(記者顏潔恩／攝影)

盜手機號駕駛證駭銀行帳戶 近百華人失財 損失高達十萬

2023-02-11 09:54
奧州當地華人經營大麻農場。(知情者提供)

黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸

2023-02-08 06:44
一名華婦日前與家人外出用餐，家裡遭入室盜竊，偷走數百元的珠寶。圖為本臣大道，僅為示意圖，非案發住宅。(截自谷歌地圖)

紐約華婦全家外出用餐2小時 盜賊從窗口爬入洗劫

2023-02-11 11:28
陳威廉認兩項虛假報稅的罪名，被判18個月監禁；圖為他與合夥人經營的餐廳之一。(取自谷歌地圖)

餐廳逃稅209萬 華男判囚18個月

2023-02-07 02:27
（取自NY Actions推特）

「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷

2023-02-13 15:24
華人手機店店外監控拍下嫌犯。(記者張晨／翻拍)

獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬

2023-02-08 15:02

超人氣

更多 >
15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒
佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數
「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷

「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷
「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」

「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」
鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗

鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗