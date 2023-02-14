李尤娜遇害周年 維權團體辦「療傷日」 教女性防身

出席者在李尤娜遇害處門前樹下擺放鮮花與蠟燭。(主辦方提供)

維權組織「憤怒的亞裔 女性」(Angry Asian Womxn) 12日在曼哈頓華埠為亞裔女性和性別暴力受害者舉辦「療傷日」活動，紀念一年前在此地被歹徒殺害的李尤娜(Christina Yuna Lee)。活動參與者於李尤娜生前居住的公寓門口舉行簡單紀念儀式，並在街邊擺上鮮花與蠟燭。

當日活動限女性參加，包括自衛教學、瑜珈、急救工作坊、冥想、社區對話等，參與者與李尤娜家人對談，了解近況。門票收入扣除活動主辦費，捐贈主辦機構採購女性自衛工具，並轉贈為紀念李尤娜而成立的「克里斯蒂娜聯盟」(Christina Alliance)。

李尤娜於2022年2月13日凌晨回到位於企李士提街111號的公寓時，被遊民 尾隨入室，殘忍殺害。兇嫌納許(Assamad Nash)事後受審時態度惡劣，表示「沒有證據」證明其犯罪行為。李尤娜的遇害與華裔 女高慧民(Michelle Aylssa Go)在時報廣場地鐵站被推下站台致死案件僅相隔一個月，當時被視為紐約仇亞和厭女主義犯罪高峰期。

倡議組織「他們不能燒死我們所有人」(TCBUA)宣布將舉辦給馬桂英家人寫信的活動，收集到的信件將被寄往中國的馬桂英家人。華裔婦女馬桂英於2021年11月在皇后區遭遊民用石頭襲擊頭部，重傷不治，今年初，兇手被判20年監禁。