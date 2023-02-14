紐約客談／花旗球場開發：賭場的利弊

鄰近法拉盛花旗球場(Citi Field)周邊50畝地，目前正處在社區意見收集階段。所在地威利點開發案曾延宕十多年未果，大多數民眾樂見其成，只是對是否建賭場仍有不同聲音。

對於賭場是否會惡化社區賭博問題，合作的運營團隊將扮演關鍵角色。一個合格的運營團隊，將訓練員工適時介入，阻止危險與不負責任的賭博行為，提供諮商服務與資源協助也將是重中之重。

賭場經營團隊的風格與水準不一，目前雖然還未正式宣布，但Hard Rock將是花旗球場開發的合作夥伴，也已是公開訊息。Hard Rock走的是中高端的路線，也重視防範危險與不負責任的賭博行為。紐約大都會 棒球隊新老闆柯恩(Steven Cohen)的開發團隊與社區代表多次會談時，也強調絕不希望新建設施成為社區的問題與負擔。

柯恩曾數次遊說，可見對於拿下賭場執照的重視。而經營團隊的選擇以及多次社區願景座談會的召開，也可見他們希望最大力度消弭負面聲音，贏得多數周邊居民及社區支持。

從經濟角度來說，賭客前往外州消費，相關稅收與工作機會流向外州，是不爭的事實。但賭博問題在亞裔 社區也日漸凸顯，紐約時報在年末還發表文章，指賭博市場吸引許多亞裔老年人移民賺外快，而亞裔賭博成癮的風險也高於平均。無論賭場執照最終花落誰家，紐約下州的亞裔族群均會受到影響。

需要注意的是，若花旗球場周邊最終出線，所占總開放面積將在10%以下，如何規畫其他土地，設置優先事項，仍需廣泛討論，目前華人 與會者仍少，華人居民應更積極表達意見。