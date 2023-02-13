華埠新春大遊行 150個團體、100輛豪車、21輛花車、數萬人同樂

「紐約第25屆新春愛心大遊行文化節」12日在曼哈頓華埠隆重舉行。(記者和釗宇 / 攝影)

由美國繁榮華埠 總會舉辦的「紐約第25屆新春愛心大遊行 文化節」12日在曼哈頓 華埠隆重舉行，包含21輛花車的遊行隊伍吸引數萬名各族裔民眾夾道觀賞；紐約州長霍楚(Kathy Hochul)、市長亞當斯(Eric Adams)等政要齊聚，稱讚華埠重拾活力。

影音來源：記者和釗宇

由於疫情，2021年大遊行被迫取消，去年恢復舉辦；美國繁榮華埠總會行政總監田士銳介紹，華埠進入疫後恢復，今年遊行規模遠超去年，共有150個團體、100輛豪車、21輛花車參加；今年也更多元化，不少非洲裔團體加入，也有法拉盛和布碌崙(布魯克林)團體參與。

代表中國城市滄州的花車作為頭車出場，以運河古船為主題造型。(記者和釗宇 / 攝影)

新春愛心大遊行，圖為舞龍陣。(記者和釗宇 / 攝影)

促進中美友好 滄州花車搶眼

田士锐表示，「今年的主題是中美友好，促進兩國民間交流」，代表中國城市滄州的花車作為頭車出場，造型為運河古船，由多次承接梅西遊行花車的Unipx公司設計製作，可說是新春大遊行25年來首輛「梅西花車」。

.遊行隊伍包含多種文化背景。圖為拉丁舞方陣。(陳家齡供圖)

市議會此前通過馬泰(Chris Marte)提出的決議案，認可春節為紐約市官方假日；中國駐紐約總領事黃屏表示，「認定春節為官方假日，證明華裔和亞裔在美國社會的重要性，華裔對美國建設有重大貢獻，也促進中美兩國友誼。」霍楚用中文向民眾說「新年快樂」，「遊行盛況證明華埠社區的韌性。」亞當斯則表示，「讓我們一起振興華埠、讓小商家有光明未來。」

「紐約第25屆新春愛心大遊行文化節」12日在曼哈頓華埠隆重舉行，數萬民眾夾道觀賞。（記者和釗宇 / 攝影）

「紐約第25屆新春愛心大遊行文化節」12日在曼哈頓華埠隆重舉行。（記者和釗宇 / 攝影）

到場的還有聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)、市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)、曼哈頓區長李文(Mark Levine)、曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)、國會議員維樂貴絲(Nydia Velázquez)、州參議員曲怡文、卡范納(Brian Kavanagh)、州眾議員鄭永佳、李榮恩、市議員馬泰等。

「紐約第25屆新春愛心大遊行文化節」12日在曼哈頓華埠隆重舉行。（記者和釗宇 / 攝影）

「紐約第25屆新春愛心大遊行文化節」12日在曼哈頓華埠隆重舉行。（記者和釗宇 / 攝影）

議員抓緊互動 兒童體驗傳統

當日遊行路線從勿街起，經劉錦方場、東百老匯、愛烈治街、科西街等，至格蘭街結束，沿途人山人海。家住布碌崙(布魯克林)的Jimmy正好要到勿街的顯聖容天主堂參加彌撒，便帶兒子一同來看遊行。他說：「大年初一的活動雖然也熱鬧，但感覺沒有這種遊行好玩。」

5.華人家庭給孩子穿上喜慶的服飾前來看遊行。(記者許君達／攝影)

「紐約第25屆新春愛心大遊行文化節」12日在曼哈頓華埠隆重舉行。（記者和釗宇 / 攝影）

坐在嬰兒車中，穿著一身大紅唐裝的Chloe，望著遠處起舞的龍獅。母親與外祖父帶她從皇后區前來，小朋友剛開始學說話，從小熏陶一下文化也好。舒默全程步行，向華人表達新年問候，並不時與民眾合影。居民Sofia母女表示，「不管他是否真心，走下來一圈還是表了現誠意。」

霍楚表示，遊行盛況的回歸證明了華埠的韌性。（記者和釗宇 / 攝影）

亞當斯表示，華埠對紐約市的活力非常重要。（記者和釗宇 / 攝影）

舒默祝民眾新年快樂。（記者和釗宇 / 攝影）

一群來自布朗士的華裔中學生身著卡通人偶服裝走在隊伍中，「小熊維尼」手持美中兩國國旗，不時停下來與路邊觀眾合影。「小熊維尼」在中國是一個高度政治敏感的形象，扮演「小熊維尼」的Sharon表示，瞭解這個背景，但並不在乎，因為有趣。

「紐約第25屆新春愛心大遊行文化節」12日在曼哈頓華埠隆重舉行。（記者和釗宇 / 攝影）

不少人熱衷於玩耍頗具華埠特色的無火彩紙砲，徐先生表示，在水泄不通的人行道時，一個彩砲突然在耳邊無預警地炸響，並有耳內腫脹、耳鳴等症狀。提醒務必高舉、砲口朝天，盡量讓附近的人能看到並做好心理準備。