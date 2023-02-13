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控穩租房規定違憲 紐約房東組織擬上訴最高法院

記者和釗宇╱紐約報導
房東團體提訴，企圖推翻紐約州租金穩定公寓法律，揚言上訴至最高法院。(記者和釗宇 / 攝影)
房東團體提訴，企圖推翻紐約州租金穩定公寓法律，揚言上訴至最高法院。(記者和釗宇 / 攝影)

儘管紐約市房東可以在沒有預先通知的情況下漲租，而且可以拒絕續租，但住在穩租房(rent-stabilized apartment)的約百萬租客並不擔憂這一點；然而，由房東組織提出的幾項訴訟正挑戰穩租房規定的合法性，指利益受損，且有意訴至最高法院。

第二巡迴上訴法庭近日駁回兩項穩租房房東請求廢除穩租房相關法律的訴訟，原告指穩租房法律違憲，強迫房東限制私有財產租金以及續租權利，違背憲法第五修正案的「徵用條款」(takings clause)。

上訴庭法官認為，過往案例以及最高法院此前的一項裁決，均支持穩租房法律；不過，原告已表示，將上訴到最高法院；這讓租客維權團體感到擔憂，認為如果廢除禁止大幅漲租的穩租房法律，給予房東拒絕續租權，將會導眾多穩租客失去穩定住房。

法律援助組織「正義動員」(Mobilization for Justice)房屋律師拉莫特(Justin La Mort)，擔憂穩租房訴訟重蹈最高法院廢除墮胎權的覆轍，「雖然第二巡迴上訴法院遵從過往判例，但我們看到，最高法院將政治置於判例之上，這點誰也無法預測。」

最高法院在最近Cedar Point Nursery v. Hassid一案的裁決中，為房東組織上訴獲勝提供了可能性；在該案中，最高法院否決了勞工組織代表定期訪查私營農場的權利，多數法官認為加州法規准許這種訪查，是違憲侵犯公司或個人的私有財產；而房東組織認為，州議會的租金管制法律就是做同樣的事情，但這遭到第二巡迴上訴法庭駁回，認為這不符合房東與房客關係，因為房東是自願邀請第三方使用其財產。

上訴法庭法官的判決並未令房東退縮；代表約4000名房東的「社區住房改善項目」(Community Housing Improvement Program)執行總監馬丁(Jay Martin)表示，紐約州租金管制法律難通過憲法檢驗；不過他也表示，如果最高法院受理此案，並做出對房東有利的判決，只會影響紐約，而且州議會可以重新就租金管制立法。

他說，「就算我們獲勝，也不意味著全面取消租金管制；我們並未挑戰政府設定租金管控的先例，只是認為目前的穩租房政策並未給房東提供合理的補償。」

房東 租金 租客

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