紐約市電單車電池頻致火災 2年11死 議員籲管控

紐約市電單車電池致死火災頻發，民選官員籲嚴加管控。(記者張晨／攝影)

電單車鋰電池自燃引發的火災，在人口密集的紐約市成為外力致死的危險誘因；市消防局稱，在不到兩年的時間裡，全市因電單車、電滑板車鋰離子電池引發火災，已造成11人死亡，251人受傷；而今年這一數字仍在攀升，且已成為全市火災第四大死亡原因，民選官員籲管控，擬禁騎公共道路、禁室內充電。

根據消防局數據，2021年，104起由鋰離子電池引發的火災造成四人死亡，79人受傷；而去年，這一數字更直線攀升，發生220起與單車電池有關的火災造成六人死亡，142人受傷。

市消防局表示，鋰離子電池是去年第四大火災死亡原因，僅次於電加熱器、便攜式加熱器和吸菸；在2023年的第一個月，全市共發生1563起結構性火災，其中15起正在調查的火災初步顯示由鋰離子電池造成，這些案件已造成一人死亡，25人受傷。

而就火災發生地而言，不少人居住在曼哈頓上城、哈林區以及皇后區 ，職業多為外賣郎，他們下班後將電單車帶入家中充電後引發火災，不少因居住環境擁擠，更殃及他人。

為此皇后區市議員霍登(Robert Holden)在1月提出立法，要求禁止電單車、電動滑板車在全市行駛，並禁止在室內充電；他表示，除非紐約州立法對這些車輛登記和強制保險等措施，否則不得上路。

州眾議員 李羅莎(Nily Rozic)和州參議員 拉莫斯(Jessica Ramos)表示，皇后區華人聚集的秋園丘(Kew Garden Hill)一家日托中心也因類似原因著火，造成17名幼兒受輕傷，此前州議會已著手立法改善對鋰電池的監管。「這不僅是電單車合法化問題，還有監管失靈」。

州參議員克魯格(Liz Krueger)和劉醇逸、岡薩雷斯(Kristen Gonzalez)也已針對電池安全提案：包含禁止銷售未經測試合格的鋰電池，禁售二手鋰電池。

全市房東已被要求在4月30日前張貼安全居住指南，警告居民有關電單車電池可能會引發的各類隱患。