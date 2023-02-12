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皇后區森林小丘首慶農曆年 紀念外賣郎嚴志文

記者張心／紐約報導
皇后區森林小丘首屆農曆新年慶典舉行，特別選址在嚴志文生前工作的長城中餐館前。(記者張心／攝影)
皇后區森林小丘首屆農曆新年慶典舉行，特別選址在嚴志文生前工作的長城中餐館前。(記者張心／攝影)

紐約市皇后區森林小丘(Forest Hills)11日舉行首次大型農曆新年慶祝活動，民選官員與社區代表一同慶兔年的同時，也緬懷在送餐途中遭人射殺的華裔外賣郎嚴志文，特別選址在他生前工作的長城(Great Wall)中餐館前舉行，承諾在新的一年打擊仇亞犯罪。

這場由北岸醫院系統(Northwell Health Hospital)長島猶太森林小丘分院(Long Island Jewish Forest Hills)、亞裔維權大聯盟(Coalition of Asian-Americans For Civil Rights)、森林小丘亞裔協會(Forest Hills Asian Association)聯合主辦的活動，是森林小丘史上首次舉辦的大型農曆新年慶典，選在長城中餐館前，則是對亞裔的尊重。

(影音來源：記者張心)

45歲的嚴志文於去年4月30日，在送餐途中不幸被人射殺，當時紐約市在疫情下，仇亞犯罪猖獗，嚴志文的死震驚社區。

長城中餐館老闆楊凱(Ken Yang)11日表示，案發後就不斷有熱心人到餐廳用餐、照顧店裡生意，幫助餐館度過最艱難的時刻；楊凱作為華裔移民，開心看到中華文化和傳統節日愈來愈受到關注和尊重，「希望未來我們的聲音能被更多人聽見，我們的權益能夠得到更好的回饋。」

國會眾議員孟昭文也出席參加，表示過去三年是亞裔的艱難時刻，紐約及全美的民眾都承受著仇恨犯罪、槍枝暴力的威脅；她說，皇后區作為世界融合區，居民應該互相理解、合作、依靠、扶持，共同與仇恨犯罪作鬥爭，「我也會在國會繼續為大家發聲」。

市議員舒曼琳(Lynn Schulman)表示，當天是該社區首個農曆新年慶典，隨著愈來愈多亞裔人口搬到該社區，未來自己繼續為亞裔爭取權益，支持當地小商家發展。

活動主辦方亞裔維權大聯盟執行總監陳熠透露，這次慶典是很多人的心血，大家忙了無數個日夜，就是希望亞裔自己的節日能夠被慶祝、被尊重，「這只是個開始，未來還會有更多亞裔慶祝活動出現。」

其他與會嘉賓還包括森林小丘亞裔協會(FHAA)主席黃啟俊(Edwin Wong)、皇后區區長辦公室代表袁敏儀等人。

皇后區森林小丘首屆農曆新年慶典舉行。(記者張心／攝影)
皇后區森林小丘首屆農曆新年慶典舉行。(記者張心／攝影)
森林小丘農曆新年慶典舞龍舞獅活動吸引眾人關注。(記者張心／攝影)
森林小丘農曆新年慶典舞龍舞獅活動吸引眾人關注。(記者張心／攝影)
森林小丘農曆新年慶典舞龍舞獅活動吸引眾人關注。(記者張心／攝影)
森林小丘農曆新年慶典舞龍舞獅活動吸引眾人關注。(記者張心／攝影)
華裔學生Richard演唱「紐約，紐約」，收穫現場陣陣掌聲。(記者張心／攝影)
華裔學生Richard演唱「紐約，紐約」，收穫現場陣陣掌聲。(記者張心／攝影)
森林小丘農曆新年慶典舞龍舞獅活動吸引眾人關注。(記者張心／攝影)
森林小丘農曆新年慶典舞龍舞獅活動吸引眾人關注。(記者張心／攝影)
森林小丘農曆新年慶典舞龍舞獅活動吸引眾人關注。(記者張心／攝影)
森林小丘農曆新年慶典舞龍舞獅活動吸引眾人關注。(記者張心／攝影)
舒曼琳表示，未來將繼續為亞裔爭取權益、支持當地小商家發展。(記者張心／攝影)
舒曼琳表示，未來將繼續為亞裔爭取權益、支持當地小商家發展。(記者張心／攝影)
皇后區森林小丘首屆農曆新年慶典舉行。(記者張心／攝影)
皇后區森林小丘首屆農曆新年慶典舉行。(記者張心／攝影)
亞裔維權大聯盟執行總監陳熠透露，這次慶典只是開始，未來會有更多亞裔活動出現。(記...
亞裔維權大聯盟執行總監陳熠透露，這次慶典只是開始，未來會有更多亞裔活動出現。(記者張心／攝影)
森林小丘農曆新年慶典舞龍舞獅活動吸引眾人關注。(記者張心／攝影)
森林小丘農曆新年慶典舞龍舞獅活動吸引眾人關注。(記者張心／攝影)
森林小丘農曆新年慶典舞龍舞獅活動吸引眾人關注。(記者張心／攝影)
森林小丘農曆新年慶典舞龍舞獅活動吸引眾人關注。(記者張心／攝影)
森林小丘農曆新年慶典舞龍舞獅活動吸引眾人關注。(記者張心／攝影)
森林小丘農曆新年慶典舞龍舞獅活動吸引眾人關注。(記者張心／攝影)
長城中餐館老闆楊凱表示，作為華裔移民，看到中華文化和傳統節日受到關注和尊重，非常...
長城中餐館老闆楊凱表示，作為華裔移民，看到中華文化和傳統節日受到關注和尊重，非常開心。(記者張心／攝影)
國會眾議員孟昭文表示，皇后區作為世界融合區，居民應該互相理解、合作、依靠、扶持，...
國會眾議員孟昭文表示，皇后區作為世界融合區，居民應該互相理解、合作、依靠、扶持，共同與仇恨犯罪作鬥爭。(記者張心／攝影)

亞裔 皇后區 中餐館

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