我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

半月灣案槍手趙春利出庭沮喪哭泣 法官一度休庭

開張7月被盜7次 這家餐廳現在不收現金只刷卡

盜手機號轉錢 華社近百華人受害

記者顏潔恩／紐約報導
近百名華裔受害者10日到鄭永佳舉辦的預防身分盜竊講座上求助。(記者顏潔恩／攝影)
近百名華裔受害者10日到鄭永佳舉辦的預防身分盜竊講座上求助。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)華社近日出現身分盜竊案，不法分子取得民眾的手機號碼、駕駛證等信息，登錄受害者銀行帳戶更改資料，或直接將現金從銀行轉出，或辦新的信用卡消費，損失金額在數千至逾10萬元，10日近百名華裔受害者到州眾議員辦公室求助。

州眾議員鄭永佳10日在8大道舉辦有關防範身分盜竊的講座，近百名華裔受害者出席，帶著各式文件尋求幫助，表示自己因身分盜竊，遭不法分子盜走數千元至逾10萬元不等金額。

根據受害者，不法分子透過他們的手機號碼、駕駛證等信息，登錄其銀行戶口更改資料，接著申辦一張全新的信用卡來消費，有些則直接從戶口把錢轉走，或前往銀行的自動提款機(ATM)提取現金。

大多受害者的銀行帳戶均為美國的銀行，但也有人因微信帳號資料洩密，被不法分子從中國的銀行轉走人民幣；這樣的跨國犯罪使偵辦變得困難，受害者身在海外也難以和中國的銀行協商，向紐約市的轄區警局報警又算不上暴力犯罪，調查效率低，很多人表示已到了求助無門的地步。

受害的吳姓華男表示，此前曾丟失過駕照，可未放在心上，後來才發覺今年1月25日至31日間，銀行帳戶被人六次提款，金額每次介於4800元至9800元，總共損失3萬5100元；他之後才發現，不法分子多次到全市各銀行分行臨櫃取現，並冒充簽名，但吳先生說，不明白對方是透過什麼證明來提款。

另名受害者劉女士則說，1月3日發現手機突然無法使用，向手機公司查詢時才得知被盜用，由於手機綁定銀行帳戶等重要信息，她在工作人員的建議下趕緊凍結帳戶；原以為這樣就沒事，結果當晚微信無法登入，後來在中國的家人指，存在微信內的人民幣全不翼而飛。

劉女士的母親到當地公安局報警，但執法人員不信手機號碼會被盜，拒絕處理；同一時間劉女士幾經波折終於拿回手機號，又發現有人利用她的信息，在百思買(Best Buy)申請信用卡大肆消費，欠下數千元的卡債。

面對始料未及的受害人數，鄭永佳發現事態嚴重，目前工作人員已記錄受害者的個人資料、受害經過，將再跟進；他也指，下一步會協助受害者到警局報警，但也說通常網路詐騙很難找到源頭，要追討回款項有難度。

作為紐約州議會的銀行委員會的成員，他也計畫準備和警方、銀行業者和社區人士合作，考慮在州議會上提出法案以保護消費者的利益，至少能減少民眾受騙、損失財物的機率。

鄭永佳舉辦預防身分盜竊講座，沒想到近百名受害者出席。(記者顏潔恩／攝影)
鄭永佳舉辦預防身分盜竊講座，沒想到近百名受害者出席。(記者顏潔恩／攝影)

手機 微信 信用卡

上一則

支票被多次兌現 華商損失近10萬

延伸閱讀

誤傳驗證碼給駭客 華人微信被秒盜

誤傳驗證碼給駭客 華人微信被秒盜
專搶蘋果電器 8人集團落網

專搶蘋果電器 8人集團落網
紐約客談／支票盜竊花樣百出 防不勝防

紐約客談／支票盜竊花樣百出 防不勝防
開張7月被盜7次 這家餐廳現在不收現金只刷卡

開張7月被盜7次 這家餐廳現在不收現金只刷卡
明州眾議員自家電梯遇襲 潑熱咖啡嚇跑歹徒

明州眾議員自家電梯遇襲 潑熱咖啡嚇跑歹徒

熱門新聞

奧州當地華人經營大麻農場。(知情者提供)

黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸

2023-02-08 06:44
亞裔房產經紀人李勞倫斯(Lawrence Lee)。(圖截取自Zillow)

亞裔男租住公寓欠租2萬 言行糟糕將耆老房東氣至養老院

2023-02-04 14:46
成人日間中心主要讓華裔長者能有所依托，提供社交場所。圖為示意圖，非涉事中心。(本報檔案照)

紐約嚴打日間中心發錢拉客 多位長者被調查

2023-02-05 15:46
陳威廉認兩項虛假報稅的罪名，被判18個月監禁；圖為他與合夥人經營的餐廳之一。(取自谷歌地圖)

餐廳逃稅209萬 華男判囚18個月

2023-02-07 02:27
華人手機店店外監控拍下嫌犯。(記者張晨／翻拍)

獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬

2023-02-08 15:02
冷食食品較易受到李斯特菌污染。(圖片取自Fresh Ideation集團官網)

恐遭李斯特菌污染 美東急召回蛋糕、乳酪等400種食品

2023-02-07 07:56

超人氣

更多 >
這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它

這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它
廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難
又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體

又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體
麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？

麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？
威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺

威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺