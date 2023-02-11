盜手機號轉錢 華社近百華人受害

近百名華裔受害者10日到鄭永佳舉辦的預防身分盜竊講座上求助。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)華社近日出現身分盜竊案，不法分子取得民眾的手機 號碼、駕駛證等信息，登錄受害者銀行帳戶更改資料，或直接將現金從銀行轉出，或辦新的信用卡 消費，損失金額在數千至逾10萬元，10日近百名華裔受害者到州眾議員辦公室求助。

州眾議員鄭永佳10日在8大道舉辦有關防範身分盜竊的講座，近百名華裔受害者出席，帶著各式文件尋求幫助，表示自己因身分盜竊，遭不法分子盜走數千元至逾10萬元不等金額。

根據受害者，不法分子透過他們的手機號碼、駕駛證等信息，登錄其銀行戶口更改資料，接著申辦一張全新的信用卡來消費，有些則直接從戶口把錢轉走，或前往銀行的自動提款機(ATM)提取現金。

大多受害者的銀行帳戶均為美國的銀行，但也有人因微信 帳號資料洩密，被不法分子從中國的銀行轉走人民幣；這樣的跨國犯罪使偵辦變得困難，受害者身在海外也難以和中國的銀行協商，向紐約市的轄區警局報警又算不上暴力犯罪，調查效率低，很多人表示已到了求助無門的地步。

受害的吳姓華男表示，此前曾丟失過駕照，可未放在心上，後來才發覺今年1月25日至31日間，銀行帳戶被人六次提款，金額每次介於4800元至9800元，總共損失3萬5100元；他之後才發現，不法分子多次到全市各銀行分行臨櫃取現，並冒充簽名，但吳先生說，不明白對方是透過什麼證明來提款。

另名受害者劉女士則說，1月3日發現手機突然無法使用，向手機公司查詢時才得知被盜用，由於手機綁定銀行帳戶等重要信息，她在工作人員的建議下趕緊凍結帳戶；原以為這樣就沒事，結果當晚微信無法登入，後來在中國的家人指，存在微信內的人民幣全不翼而飛。

劉女士的母親到當地公安局報警，但執法人員不信手機號碼會被盜，拒絕處理；同一時間劉女士幾經波折終於拿回手機號，又發現有人利用她的信息，在百思買(Best Buy)申請信用卡大肆消費，欠下數千元的卡債。

面對始料未及的受害人數，鄭永佳發現事態嚴重，目前工作人員已記錄受害者的個人資料、受害經過，將再跟進；他也指，下一步會協助受害者到警局報警，但也說通常網路詐騙很難找到源頭，要追討回款項有難度。