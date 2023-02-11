支票被多次兌現 華商損失近10萬

一張1800元的支票，再並未見任何改動的情況下，被重複兌現兩次。(記者鄭怡嫣/攝影)

一位法拉盛 的華人 商家反應，查帳時發現一位曾有合作關係的華人男子，涉嫌反復兌現公司開具的同一張支票 ，經查目前已有19張支票被兌現兩次甚至三次，商家損失近10萬元。

根據法拉盛的商家負責人，該名華男王先生，在2019年5月至2020年12月間，曾作為獨立承包商(Independent Contractor)，在她的公司擔任司機，王先生的女兒也曾為公司的記帳人員。目前，二人與公司有一起民事案件正在上庭。

公司因這起民事案，兩個月前開始核查王先生的薪水支票，卻發現有19張開出的薪水支票，涉嫌被他反覆兌現，而銀行也同樣將支票錢轉出，導致公司損失近10萬元。

該名負責人出具的支票複印件顯示，公司開出支票後，王先生通常在一個月至三個月後首次兌現，過了六個月至一年左右，再兌現第二次。兩次兌現的支票有的並未改動，有時則把支票開具年份，由2020年改到2021年，或是將日期中的阿拉伯數字「3」改為「8」，而有的支票雖然正反面簽名不同，但是銀行仍批准兌現。

例如，公司在2020年4月5日，向他開出一張3200元支票，這名男子在5月6日，首次將支票兌現。之後，將支票的開具日期改為2021年4月5日，在2021年的5月20日，又再次將這張支票兌現。

但另一張在2020年4月5日開具的1800元支票，首次在同年10月7日兌現，此後支票不見分文改動，又於2021年1月6日再次兌現。

發現支票反覆遭兌現後，商家已向所屬銀行反應，並要求銀行針對「兌現二次」(paid twice inquiry)展開調查，銀行在1月底回函，表示將返還其中被二次兌現支票的3200元，而其他的支票則尚未有明確的調查結果。