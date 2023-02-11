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報稅季防詐騙 寄支票應到郵局

記者胡聲橋／紐約報導
市警62分局警員在華人社區服務中心提醒社區民眾報稅季防範詐騙。(記者胡聲橋／攝影)
市警62分局警員在華人社區服務中心提醒社區民眾報稅季防範詐騙。(記者胡聲橋／攝影)

報稅季即將到來，紐約市警62分局日前在布碌崙(布魯克林)班森賀華人社區，提醒民眾應加倍小心，尤其在報稅季間，民眾可能以郵寄支票繳稅，除了應該用永久性墨水書寫外，也要避免投放郵筒，可直接拿到郵局郵寄，避免成為郵筒釣魚(Mail Fishing)受害者。

市警62分局預防犯罪部門的警員諾戈爾(Eduard Nogol)日前到布碌崙華人社區服務中心，講解最新的詐騙手段及防範措施。

諾戈爾表示，報稅季期間常見有不法份子冒充國稅局人員打電話，指民眾逃漏稅恐坐牢，要求民眾付款解決問題，但事實上，國稅局不會以打電話方式要求民眾處理稅務問題。

還有不少民眾以郵寄支票繳稅，諾戈爾提醒，填寫支票應用永久性墨水書寫，避免使用容易被塗改的墨水，防止不法分子塗改支票。

另外，在網購平台也可買到可打開郵筒的郵局專用鑰匙，若民眾要郵寄支票等重要郵件，最好避免投放在郵筒中，應直接拿到郵局臨櫃郵寄，更為安全；報稅季間若有退稅，民眾也可能收到國稅局的支票，警方提醒，應及時查看郵箱，取走郵件，不給竊賊可乘之機。

華人社區服務中心負責人羅添福說，日前才有人在國王高速路(Kings Highway)交西6街的郵局門口郵筒內，發現遭人裝了另一層口袋，用於截留盜竊郵件，為了防止郵件丟失，他建議民眾都應直接到郵局寄送郵件。

另外，華社地下賭檔治安問題多，且成為罪犯目標，衍伸其他犯罪行為，警方提醒，若民眾發現大規模地下賭檔，應及時舉報，共同維護社區治安。

華裔劉警員則說，今年以來，光是62分局就發生了26起交通事故致人傷亡事件，比去年同期增加一倍，有很多事故都是車輛在路口轉彎時沒有看到行人造成的；警方為此提醒，民眾尤其是年長者，在過馬路時應注意路況，避免發生意外。

支票 報稅 華人

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