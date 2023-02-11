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亞裔國會議員 籲提供非英語緊急警報

記者張心／紐約報導
孟昭文、陸天娜等45名國會議員10日致信FCC，要求增加「無線緊急警報」通知語言。圖為孟昭文(中)和州長霍楚(左)於2021年颶風艾妲襲擊紐約後，到皇后區探視受災戶。(記者張心／攝影)
孟昭文、陸天娜等45名國會議員10日致信FCC，要求增加「無線緊急警報」通知語言。圖為孟昭文(中)和州長霍楚(左)於2021年颶風艾妲襲擊紐約後，到皇后區探視受災戶。(記者張心／攝影)

由於語言不通，包括亞裔在內的移民社區在遇到極端天氣災害中，往往因無法及時獲得政府關鍵信息，影響逃生、造成傷亡，紐約州國會眾議員孟昭文10日與國會參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)，與45位國會議員聯合致信聯邦通信委員會(Federal Communications Commission, FCC)，要求增加「無線緊急警報」(Wireless Emergency Alerts)通知語言，以彌補該問題。

在這份寄給聯邦通訊委員會主席羅森沃西爾(Jessica Rosenworcel)的信中，議員們表示，隨著美國愈來愈多元，像紐約市這樣的城市有愈來愈多亞裔人口，「亞裔社區所面對的語言障礙，顯示政府需要提供更多語言、無障礙的緊急通知，以便非英語和非西語裔社區可以為極端天氣做好應對。」

據統計，2021年9月在颶風艾妲(Ida)中喪生的13人中，大部分為皇后區亞裔居民，其中至少有五名華裔；人口普查數據也顯示，多數在極端天氣災害中遇難的社區，有26%至78%的家庭非英文或非西班牙語母語者。

「無線緊急警報」作為由聯邦、州、市、社區公共警報機構發布的信息，主要通知惡劣天氣等緊急情況；自2016年聯邦通信委員會要求加入西班牙語以來，再沒有另外增加其他外語推送，導致不懂英文和西班牙語的民眾，因為無法及時看懂災難提醒，而錯過疏散、逃生的最佳時刻。

孟昭文表示，當災難發生時，人們有權以自己最容易理解的語言接受預警信息，「皇后區做為一個移民社區，居民說著各種語言，其中很多家庭非英文母語者，若是緊急警報能夠以他們的語言推送，將能幫助民眾接受惡劣天氣警告、失蹤人員警報、就近避難所地址等關鍵信息。」

陸天娜也表示，語言障礙不應該在緊急狀況下成為「生與死的臨界點」，「無線緊急警報」必須提供多語言提醒，避免更多的生命被置於危險之中。

亞裔 皇后區 移民

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