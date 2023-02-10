我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普圖推翻大選結果被調查 潘斯收傳票、可能作證

周末這樣玩／南加聖塔芭芭拉 哈利王子來安家

法拉盛搶案同比倍增 商家頻遭殃

記者鄭怡嫣、高雲兒／紐約報導
犯罪數據指，劫案、入室盜竊，在法拉盛猖獗且呈增長趨勢。(109警局提供)
犯罪數據指，劫案、入室盜竊，在法拉盛猖獗且呈增長趨勢。(109警局提供)

最近的市警犯罪數據顯示，法拉盛的搶劫以及入室盜竊案(burglary)仍呈現激增態勢，小商店頻頻被搶，而按照現行的保釋法，針對商家的入室盜竊案通常為無保釋放侯審，入室盜竊的歹徒多為慣犯。居民關注另一重點黑市大麻，市議員黃敏儀表，市府、檢方將嚴打無照商家。

109分局局長霍爾(Louron E. Hall)8日在月度警民會表示，轄區今年案件達345起，而去年同期為297起，增長率到16%。根據犯罪數據，最近28天，包括法拉盛在內的該轄區，共發生37起搶劫案，並去年同期增長117.6%，發生55起入室盜竊案，比去年同期增長41%。並表示將與社區協調警員，還有在夜間出勤的法拉盛民間巡邏隊(PSP)一起維護治安。

霍爾(Louron E. Hall)指，轄區內有25家菸店，最近頻遭搶劫，在白石新開的一家菸店，數天前剛被三名蒙面歹徒搶劫。此外便利店、雜貨店等小商家，也有搶案發生。犯案後以電動腳踏車(moped)或是滑板車逃逸的嫌犯也在增加。

有關入室盜竊，霍爾則表示，在現行保釋法下，通常針對民宅的入室盜竊案控罪較重，而針對商家的入室盜竊案，若無涉持武器且無人受傷，嫌犯無現金交保即釋放侯審，所以常見入室盜竊犯反覆作案。

霍爾還談及最近十分猖獗的無鑰匙偷車案件，稱這類惡犯罪是有組織的犯罪，而且非常難以追蹤，因發生時都不會發出警報。109分局警察為此提出小妙招，即運用蘋果推出的AirTag ，並將其隱藏在愛車上，這樣即使失竊了也可以追蹤準確位置。

面對頻發的入室盜竊、搶劫以及重竊案等，109警員建議，可以酌情購買蘋果公司的物品追蹤器AirTag，大小類似一枚硬幣，使用者可以將AirTag懸掛在自己容易遺失或遭竊的物件上，例如鑰匙圈、背包上、皮夾等上。當遺失該物品時，便可用AirTag找到，還能發出警報音指引位置，並有過車輛被偷運到布碌崙後被追回的例子。此外為避免被人濫用AirTag不當追蹤，蘋果手機也會自動偵測身邊不屬於自己的AirTag，並發出警告。

黃敏儀(右)表示市府將嚴打無照大麻零售。 (記者高雲兒／攝影)
黃敏儀(右)表示市府將嚴打無照大麻零售。 (記者高雲兒／攝影)

法拉盛 蘋果 警察

上一則

貝瑞吉奪命車禍 華男遭控罪

下一則

1晚4次入室行竊 法拉盛嫌犯被捕

延伸閱讀

梁庭謙脊椎矯正醫師安全自然療法 幫助患者減輕疼痛並恢復機能

梁庭謙脊椎矯正醫師安全自然療法 幫助患者減輕疼痛並恢復機能
涉殺紐約華裔律師李進進 張曉寧或再度精神評估

涉殺紐約華裔律師李進進 張曉寧或再度精神評估
慈濟報稅服務 即起電話預約

慈濟報稅服務 即起電話預約
大紐約日間保健中心 400耆老新春聯歡

大紐約日間保健中心 400耆老新春聯歡
法拉盛周末不安 一夜2起搶劫1竊盜

法拉盛周末不安 一夜2起搶劫1竊盜

熱門新聞

奧州當地華人經營大麻農場。(知情者提供)

黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸

2023-02-08 06:44
亞裔房產經紀人李勞倫斯(Lawrence Lee)。(圖截取自Zillow)

亞裔男租住公寓欠租2萬 言行糟糕將耆老房東氣至養老院

2023-02-04 14:46
成人日間中心主要讓華裔長者能有所依托，提供社交場所。圖為示意圖，非涉事中心。(本報檔案照)

紐約嚴打日間中心發錢拉客 多位長者被調查

2023-02-05 15:46
陳威廉認兩項虛假報稅的罪名，被判18個月監禁；圖為他與合夥人經營的餐廳之一。(取自谷歌地圖)

餐廳逃稅209萬 華男判囚18個月

2023-02-07 02:27
華人手機店店外監控拍下嫌犯。(記者張晨／翻拍)

獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬

2023-02-08 15:02
冷食食品較易受到李斯特菌污染。(圖片取自Fresh Ideation集團官網)

恐遭李斯特菌污染 美東急召回蛋糕、乳酪等400種食品

2023-02-07 07:56

超人氣

更多 >
關於社安金這7件事 所有女性都應該知道

關於社安金這7件事 所有女性都應該知道
收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露

收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露
美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途

美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途
拜登：習近平有大麻煩 中國抗美受貿易掣肘

拜登：習近平有大麻煩 中國抗美受貿易掣肘
金正恩接班人浮現？一家三口合照曝光 「她」坐C位

金正恩接班人浮現？一家三口合照曝光 「她」坐C位