法拉盛搶案同比倍增 商家頻遭殃
最近的市警犯罪數據顯示，法拉盛的搶劫以及入室盜竊案(burglary)仍呈現激增態勢，小商店頻頻被搶，而按照現行的保釋法，針對商家的入室盜竊案通常為無保釋放侯審，入室盜竊的歹徒多為慣犯。居民關注另一重點黑市大麻，市議員黃敏儀表，市府、檢方將嚴打無照商家。
109分局局長霍爾(Louron E. Hall)8日在月度警民會表示，轄區今年案件達345起，而去年同期為297起，增長率到16%。根據犯罪數據，最近28天，包括法拉盛在內的該轄區，共發生37起搶劫案，並去年同期增長117.6%，發生55起入室盜竊案，比去年同期增長41%。並表示將與社區協調警員，還有在夜間出勤的法拉盛民間巡邏隊(PSP)一起維護治安。
霍爾(Louron E. Hall)指，轄區內有25家菸店，最近頻遭搶劫，在白石新開的一家菸店，數天前剛被三名蒙面歹徒搶劫。此外便利店、雜貨店等小商家，也有搶案發生。犯案後以電動腳踏車(moped)或是滑板車逃逸的嫌犯也在增加。
有關入室盜竊，霍爾則表示，在現行保釋法下，通常針對民宅的入室盜竊案控罪較重，而針對商家的入室盜竊案，若無涉持武器且無人受傷，嫌犯無現金交保即釋放侯審，所以常見入室盜竊犯反覆作案。
霍爾還談及最近十分猖獗的無鑰匙偷車案件，稱這類惡犯罪是有組織的犯罪，而且非常難以追蹤，因發生時都不會發出警報。109分局警察為此提出小妙招，即運用蘋果推出的AirTag ，並將其隱藏在愛車上，這樣即使失竊了也可以追蹤準確位置。
面對頻發的入室盜竊、搶劫以及重竊案等，109警員建議，可以酌情購買蘋果公司的物品追蹤器AirTag，大小類似一枚硬幣，使用者可以將AirTag懸掛在自己容易遺失或遭竊的物件上，例如鑰匙圈、背包上、皮夾等上。當遺失該物品時，便可用AirTag找到，還能發出警報音指引位置，並有過車輛被偷運到布碌崙後被追回的例子。此外為避免被人濫用AirTag不當追蹤，蘋果手機也會自動偵測身邊不屬於自己的AirTag，並發出警告。
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