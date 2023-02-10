法拉盛搶案同比倍增 商家頻遭殃

犯罪數據指，劫案、入室盜竊，在法拉盛猖獗且呈增長趨勢。(109警局提供)

最近的市警犯罪數據顯示，法拉盛 的搶劫以及入室盜竊案(burglary)仍呈現激增態勢，小商店頻頻被搶，而按照現行的保釋法，針對商家的入室盜竊案通常為無保釋放侯審，入室盜竊的歹徒多為慣犯。居民關注另一重點黑市大麻，市議員黃敏儀表，市府、檢方將嚴打無照商家。

109分局局長霍爾(Louron E. Hall)8日在月度警民會表示，轄區今年案件達345起，而去年同期為297起，增長率到16%。根據犯罪數據，最近28天，包括法拉盛在內的該轄區，共發生37起搶劫案，並去年同期增長117.6%，發生55起入室盜竊案，比去年同期增長41%。並表示將與社區協調警員，還有在夜間出勤的法拉盛民間巡邏隊(PSP)一起維護治安。

霍爾(Louron E. Hall)指，轄區內有25家菸店，最近頻遭搶劫，在白石新開的一家菸店，數天前剛被三名蒙面歹徒搶劫。此外便利店、雜貨店等小商家，也有搶案發生。犯案後以電動腳踏車(moped)或是滑板車逃逸的嫌犯也在增加。

有關入室盜竊，霍爾則表示，在現行保釋法下，通常針對民宅的入室盜竊案控罪較重，而針對商家的入室盜竊案，若無涉持武器且無人受傷，嫌犯無現金交保即釋放侯審，所以常見入室盜竊犯反覆作案。

霍爾還談及最近十分猖獗的無鑰匙偷車案件，稱這類惡犯罪是有組織的犯罪，而且非常難以追蹤，因發生時都不會發出警報。109分局警察 為此提出小妙招，即運用蘋果 推出的AirTag ，並將其隱藏在愛車上，這樣即使失竊了也可以追蹤準確位置。