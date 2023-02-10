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紐約客談／兩黨各提春節法案 如何談合作？

紐約客談

新科上任的共和黨籍州眾議員鄭永佳日前推出首項法案，將農曆新年定為紐約州公共假日，但與民主黨的州眾議員寇頓、李榮恩(Grace Lee)曾提出的法案性質相同，部分社區人士及曾連署支持寇頓法案的議員不滿，指兩法案如同「雙胞」，鄭永佳重提法案毫無意義，也引起兩黨如何合作的討論。

寇頓2016年便提出春節法案，當時促成紐約市公校列為假日；今年初李榮恩主動提議，寇頓也欣然同意，重新提出編號為A01275的法案，並將李榮恩列為第一連署支持的議員，隨後共同召開記者會，給足她功勞。

單從這點看來，寇頓與其他議員合作的意願很高，無關政黨，在政策上向來公私分明的寇頓，對共和黨的鄭永佳相信也不會拒之門外；但對方非但沒有主動溝通、提出合作，其團隊還指寇頓和李榮恩在提交法案時，未徵求他加入聯署。當時鄭永佳是否能順利上任還未卜，但現在上任了，憑資歷也很難要任何議員主動邀約合作。

目前，寇頓的法案已獲至少35名議員的支持，不少人認為，依寇頓此次法案獲得那麼多支持，通過的可能性很高；按照正常的做法，就算加入成為其中的連署議員，一樣能列名，或說得難聽些，玩點文字遊戲也能將議員的名字很大程度與原法案連繫在一起沾光。

但鄭永佳的做法令人質疑他的初衷，一些華社人士指他故意搶別人的聚光燈、炒作新聞，也影響社區觀感；若是真的為了亞裔選民、宣揚亞裔文化，兩黨應達成合作，沒必要引起更多的政治鬥爭，處在少數黨的鄭永佳或也應更主動些。

亞裔 眾議員 共和黨

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