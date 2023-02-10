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年節多扒手 華埠五分局1日逮4賊

記者張晨／紐約報導
西語裔扒竊團夥趁節慶頻繁在華埠下手，警方也加強查緝。圖為日前遊行，巡邏警員與關公畫像合影。(記者許君達／攝影)
西語裔扒竊團夥趁節慶頻繁在華埠下手，警方也加強查緝。圖為日前遊行，巡邏警員與關公畫像合影。(記者許君達／攝影)

曼哈頓華埠市警五分局近期扒手橫行，因年節的熱鬧餘溫未過，街頭人潮不減；歹徒利用許多人疏於防範且銀行提款頻繁、數額較大，在銀行盯梢，跟蹤下手；9日便衣警員在勿街超市逮捕四名正在下手的竊賊團夥，均為西語裔慣犯，提醒華埠民眾外出務必保管好個人物品，並呼籲商家若看到可疑者可通知分局警員。

五分局表示， 扒手犯案從聖誕節開始至農曆新年未曾間斷，「超級星期六」氣溫降至冰點也未能阻止他們犯罪。一夥人佯裝看街頭舞獅，一邊尋找作案目標，但因察覺到有便衣盯梢，準備駕車逃離；但警員及時攔截逮捕在車內待命的司機，該團夥也為西語裔，且駕駛的車輛為華府的套牌車，該團夥在聖誕期間已於曼哈頓中城作案多起，被市警通緝。

8日五分局接到線人通報稱有一夥人行跡異常，在街頭來頻繁往且均以堅尼路、勿街口以及包厘街的銀行為起點，穿梭人群較擁擠的街區；便衣警經過一小時的跟蹤，在勿街128號的超市將團夥圍堵抓獲，兩男兩女，男嫌負責放風，女嫌下手，專盯華裔受害者。

警方表示，嫌犯聲稱無辜，因為並未找到贓物，而隨後調查發現，嫌犯隨身的一部手機並不屬於他，警方通過定位發現該手機遺失在格蘭街交包厘街口，案件升級為重竊。

五分局表示，華埠重大案件不常見，但正是這些小偷小摸影響生活品質，且不斷吸引同類罪犯到這裡伺機下手；呼籲民眾外出留意的同時，也希望街頭商家能作為社區警務的耳目，幫助警方發現可疑行跡，及時上報。

此外，扒竊案件也常在人多的街角以及格蘭街(Grand St.)地鐵站發生，歹徒盯上的目標多為外出買菜、行走緩慢且反應不太靈敏的華裔耆老。警方提醒，後背包要扣好拉鍊，貴重物品增放在目光所及處；乘坐地鐵，使用專用候車處，或選擇臨近列車員的車廂上車，若被人「無意」撞到，要格外留心檢查隨身財物，首飾也盡量避免外露，時刻保持和他人的距離。

根據市警數據，五分局轄區過去一周共發生21起輕竊案、九起重竊案，相比去年同期上升61%和12%；下東城市警七分局情況較佳，輕竊案16起、重竊案八起，相比去年略有降低。

華埠扒手猖獗，民眾外出購物需留意。(記者張晨/攝影)
華埠扒手猖獗，民眾外出購物需留意。(記者張晨/攝影)
西語裔扒竊團夥趁節慶頻繁在華埠下手，警方也加強查緝。(記者許君達／攝影)
西語裔扒竊團夥趁節慶頻繁在華埠下手，警方也加強查緝。(記者許君達／攝影)

華埠 地鐵站 曼哈頓

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