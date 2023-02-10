1晚4次入室行竊 法拉盛嫌犯被捕

警探Maria Landi(左三)以及警員John Attardi(左四)因逮捕入室盜竊慣犯獲表彰。(記者鄭怡嫣／攝影)

一名慣犯近日因在法拉盛 涉嫌入室盜竊被捕，經調查，他同一天晚上在法拉盛的四個不同地點，入室盜竊四次，此前並有32次被捕紀錄，警方表示近期當地入室盜竊案，許多均為慣犯。

1月30日凌晨3時23分，警方接到報案，稱在法拉盛149 Place近41大道的一家韓式燒烤店發生入室盜竊，警方趕到現場，發現大門被打開，內門遭到破壞，隨後在附近搜查，並在149街近巴克萊大道(Barclay Ave)的一間日托中心內鎖定嫌犯，最終在該中心一間教室的立櫃旁，發現蹲著藏匿的嫌犯，並將他逮捕。

隨後，警方在嫌犯身上搜出背包、皮夾等，依裡面線索，又到巴克萊大道一住家，發現地下室後門、臥室門也被強行打開，警員將嫌犯身上的贓物展示給屋主看，對方辨認出均是從自家衣櫃偷走的物品。

經調查，警方發現嫌犯30日當晚，共在法拉盛犯下四起入室盜竊，兩起針對住宅、兩起針對商家。警方表示，嫌犯為29歲的西語裔男子，2010年至今，共有過32次逮捕紀錄，包括21項重罪及11項輕罪控罪。他是入室盜竊慣犯，此次被捕時，還因另外三起分別在2020年3月、9月及2021年犯下的入室盜竊案被追緝，今年則還涉及五起入室盜竊案正在審理。

法拉盛市警109分局，在日前警民會上，表彰擒賊的警探Maria Landi及警員John Attardi，授予月度警員稱號。