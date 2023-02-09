長島鐵路全面通達紐約大中央車站 2/27啟動

長島鐵路將於27日與大中央車站全面通車。(記者和釗宇 / 攝影)

大都會運輸署(MTA)執行長利博(Janno Lieber)8日表示，長島鐵路 (LIRR)將於2月27日(周一)在大中央車站 (Grand Central Terminal)啟動全面服務，全部11條線路都將到達該站，方便長島民眾通勤曼哈頓 東部。

11條線停靠新車站

長島鐵路將於27日與大中央車站全面通車。(記者和釗宇 / 攝影)

該項目耗資111億元，從1997年開始施工，也是長島鐵路一個多世紀以來首次擴線，將可讓長島鐵路11條線在大中央車站下方新建的70萬平方呎新車站停靠，預計每天通過車次增加將近300班，預計每天將有16萬乘客踏足新車站；上月底，長島鐵路已開始從牙買加站到大中央車站試運行，幫助乘客適應新的車站。MTA將很快公布全面運行後的時刻表；前往賓州車站的乘客，也可在大中央車站下車，票價相同。

方便通勤東曼哈頓

長島鐵路將於27日與大中央車站全面通車。(記者和釗宇 / 攝影)

此前由於該項目施工，長島鐵路經常誤點；對於長島通勤曼哈頓的民眾來說，大中央車站啟動長島鐵路全面運行將可讓乘客直達東曼哈頓，而非以前只能在西曼哈頓的賓州車站下車，轉搭地鐵到東區；新車站啟動預計也將有助布朗士區等長期以來公共運輸較少的社區，或將帶動地產開發。

長島鐵路將於27日與大中央車站全面通車。圖為日前牙買加線通車試營運。(美聯社)

大中央車站長島鐵路的新候車大廳分為兩層，共有四個站台，連結八條軌道；該項目大部分建設工程幾個月前就已完工，還剩一些細節有待未來幾周內完成；MTA此前預計新車站去年底就可投入使用，但因為供暖、通風、空調等問題延誤至今。