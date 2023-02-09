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紐約遊民死亡數 去年815人創新高

記者和釗宇／紐約報導
數據顯示，2022財年全市至少有815名遊民死亡，創歷史新高。(記者和釗宇 / 攝影)
數據顯示，2022財年全市至少有815名遊民死亡，創歷史新高。(記者和釗宇 / 攝影)

市府最新公布的數據顯示，2022財年全市至少有815名遊民死亡，創下歷史新高，其中近半死亡與吸毒過量有關，至少78人死於戶外；目前全市遊民危機嚴重，遊民數量創歷史新高，市遊民服務局局長詹金斯(Gary Jenkins)日前卻宣布將離職，讓管理已經陷入混亂的遊民系統雪上加霜。

自新冠疫情開始以來，紐約市遊民死亡數逐年走高；根據市遊民服務局和衛生局統計的數據，2021年7月1日至2022年6月30日的2022財年，遊民死亡數比2021財年多51人，而2021財年的遊民死亡數當時也創歷史新高；而且，全市2022財年的遊民死亡數，是2012財年的四倍。

目前遊民危機嚴重，庇護客大量湧入更讓全市遊民管理陷入混亂，市遊民服務局局長詹金斯7日宣布辭職，這距離他上任僅約一年；不過，詹金斯表示，紐約市的遊民管理並未陷入混亂，還說自己的離職時預先就有安排，並表示很高興能在遊民服務局任職36年後有機會擔任局長。

詹金斯並未透露下一步去向；市府發言人斯馬特(Kate Smart)表示，在詹金斯3月3日正式離職後，遊民服務局副局長帕克(Molly Park)將暫代局長一職。

紐約市去年房租暴漲，再加上禁逼遷令失效，遊民人數急劇增加；數據顯示，在詹金斯時期，全市遊民所人數超過7萬人，創下有紀錄以來新高；同時，數萬庇護客去年春天以來湧入紐約市，讓紐約市遊民所人數繼續猛增；而正在庇護客危機發酵的去年8月，詹金斯卻遠遁墨西哥度假，當時亞當斯還為他辯護。

此外，遊民服務局人手不足也加劇管理失能，根據市主計長報告，去年12月遊民服務局有20%的職缺未補；此前，同為詹金斯管理的人力資源管理局(HRA)就因為人手不足，大量民眾未能按時領到糧食券，招致訴訟。

不過，亞當斯仍然對詹金斯持正面評價；他表示，詹金斯治下的遊民服務局，對無住所的遊民提供歷史性的支持，讓超過1100名住在地鐵的遊民搬進遊民所，並邀請有遊民所經歷的人共同幫助制定市府的住房和遊民計畫。

市遊民服務局局長詹金斯宣布將離職，讓已經陷入管理混亂的遊民系統雪上加霜。(記者和...
市遊民服務局局長詹金斯宣布將離職，讓已經陷入管理混亂的遊民系統雪上加霜。(記者和釗宇 / 攝影)

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