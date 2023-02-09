紐約安頓庇護客支出 上看42億元

庇護客日前於收容酒店外抗議庇護站條件差，目前已轉移收容。(許振輝／攝影)

庇護 客危機令紐約市 財政吃緊，市長亞當斯(Eric Adams)最初預計將耗資10億元，而新財年預算 案提出後又加碼至15到20億元；然而市府的內部備忘錄顯示，到2024財年結束時，有關庇護客的支出可能高達42億元；市府認為，州府新財年預算案給紐約市的撥款總額實際有所減少，將對市府財政帶來挑戰。

紐約郵報報導，市府預算管理辦公室的內部備忘錄顯示，州長霍楚(Kathy Hochul)此前在州府預算案表示未來兩年內將向紐約市撥款10億元，預計只能支付不到三成的庇護所支出；辦公室警告，州府新財年預算向紐約市的總撥款比上財年減少4億6100萬元，如果預算案照目前情況通過，將給已因為庇護客危機而受害的紐約市財政帶來挑戰。

亞當斯去年10月曾表示，應對庇護客危機需10億元，但上月加碼到15億至20億元；但他上月提出的新財年預算案並未給庇護客預留專款，招致州主計長迪拿玻利(Thomas DiNapoli)批評。

根據市預算管理辦公室，在庇護客危機方面，州府預計在2023財年撥款3億7300萬元，2024財年撥款6億2300萬元，只能應付庇護客住處支出的29%；市府7日表示，亞當斯計畫2023財年對此支出14億元，2024財年支出28億元，共42億元。