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精神病患強制送醫 上月帶走42人 「未針對遊民」惹議

記者許君達／紐約報導
市長新規上路，但被質疑未真正照顧遊民。(路透)
市長新規上路，但被質疑未真正照顧遊民。(路透)

市長亞當斯去年11月底簽署新規，授權市執法部門可以在沒有徵得當事人同意的情況下，強制將被懷疑為精神病患者從街頭或公共場所強制扭送就醫。該規定在法院勝訴後上路。近日，市府官員透露，計畫執行後的第一個月，有42人被帶走接受心理健康檢查。市府又推出一熱線電話，助執法人員在過程中評估對方精神狀況。

市心理健康局助理局長內克爾斯(Jamie Neckles)在6日的市議會聽證會上透露該數字，但沒有透露這些人從哪裡被帶走，也沒有說明這42人送醫後是否被收治，引發質疑：亞當斯的命令原主要針對患有精神疾病的遊民，但目前公眾無法知道被帶走的人到底多少是無家可歸。內克爾斯在聽證會說，負責這項工作的24個流動危機小組(Mobile Crisis Teams)「主要為有住處的人服務，而不是在街頭或地鐵」。

市警局培訓部主管霍姆斯(Juanita Holmes)聽證時說，警局87%以上的巡邏人員都受過相關培訓，識別「對自己或他人構成危險」或「沒有自我照顧能力」的精神病患者。受過培訓者中有89%被分配到負責地鐵安保的交通部門。霍姆斯所提到的培訓「是在點名時進行」，包括25分鐘的課程和一段影片介紹。

針對執法部門內部培訓可能不足的情況，市府本月推出一熱線電話，幫助執法者。市長社區心理辦公室副主任漢斯曼(Jason Hansman)在聽證時表示，這條熱線配有醫生值班，能實時為警察提供建議，但他沒有透露專業人士是否全天候值班。

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