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紐約公校訪客免疫苗卡 托兒機構解禁

記者張心／紐約報導
紐約市公校訪客無須出示疫苗卡，私校教師強制疫苗令取消。(市教育局提供)
紐約市公校訪客無須出示疫苗卡，私校教師強制疫苗令取消。(市教育局提供)

紐約市取消政府雇員新冠強制疫苗令，市長亞當斯(Eric Adams)也宣布從2月10日起，全市公校訪客不再需要出示疫苗接種證明，私校、早教項目、日托中心教職員工強制疫苗令也取消。

亞當斯的聲明意味著全市有關學校的所有疫苗措施全部解除。自前市長白思豪(Bill de Blasio)提出疫苗強制相關政策以來，許多家長無法參與學校舉辦的活動；此外，截止去年3月，約有900名教育系統員工因為不符合疫苗規定而被解雇，但市教育局尚未提供最新的相關數字。

白思豪的規定招致教師工會(United Federation of Teachers)等各方面的壓力，也收到許多教師提告。亞當斯上台以來，隨著新冠疫情的趨緩，逐漸取消學校的強制口罩令，不再要求學生運動員、畢業舞會等出示疫苗接種證明。市府也進一步放寬對學生和教職員工的日常新冠篩檢，解散「戰情室」(Situation Room)。

本學年初，市教育局出台新規定，疫情期間轉至線上的家長會，也可以根據家長的要求選擇線下與老師碰面。「如果家長沒有偏好，則默認為線上」，市教育局發言人斯蒂爾(Nathaniel Styer)說。

布碌崙(布魯克林)第16學區家長委員會主席NeQuan McLean表示，他支持疫苗注射，自己的家人們也都有接種，但對於那些傾向不接種的家庭來說，強制令使學校很難真正和家長見面並溝通，「這次徹底取消訪客疫苗規定和強制疫苗令，終於可以令家長真正參與孩子學校的活動，畢竟在網路上很難有參與感。」

然而，白思豪政府時期的公共健康高級助理法瑪(Jay Varma)則認為，他對於現在的改革非常「震驚」，「隨著新人進入勞動力市場以及未接種疫苗的青少年成長，寬鬆的政策意味著更多的「疾病、死亡和支出」。」他堅持疫苗接種能夠阻止嚴重和致命的疾病和住院治療。

疫苗 教育局 亞當斯

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