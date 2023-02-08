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紐約酒測值擬降至0.05% 全美最嚴

記者鄭怡嫣／紐約報導
劉醇逸(發言者)等議員推新法，籲效仿猶他州施行全美最嚴酒測。(劉醇逸辦公室提供)
劉醇逸(發言者)等議員推新法，籲效仿猶他州施行全美最嚴酒測。(劉醇逸辦公室提供)

紐約州參議員劉醇逸等議員、官員及交通維權組織，7日聚集州議會大廈前，提出施行全美最嚴酒測的新法案，呼籲將酒測超標值(BAC)下調至0.05%，進一步保障道路安全。目前，全國僅猶他州的酒測值為0.05%。

劉醇逸、州眾議員文雅麗(Jo Anne Simon)、市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)、國家交通安全委員會、交通維權組織「母親反對醉駕」(Mothers Against Drunk Driving)等民代及組織，7日共同呼籲效仿猶他州，對紐約州施行最嚴格的酒測標準，劉醇逸與文雅麗，也分別在州參議會及眾議會提出的S776以及A1627法案，由原本的酒測超標值0.08%下修至0.05%。

劉醇逸表示，科學數據已經證實0.05%的酒測值可以挽救生命。減少酒駕事故及死亡率最好的方法就是下調酒測值，這樣做可以使街道更安全並保護更多家庭。世界上已經有100多個國家施行這樣的標準，然而在美國僅猶他州這樣做。紐約州應成為表率，並與市長亞當斯(Eric Adams)以及市交通局合作，而作為安全街道的一部分，他們也已經將這項立法提上優先議程，「我們能夠做正確的事，並在這裡實現」。

數據顯示，2019年，猶他州將酒測值下調至0.05%立法上路後，酒駕死亡率降低近20%，而其他州則仍在上升。鑑於每年有近1萬人死於酒駕，美國國家公路交通安全協會(The National Highway Traffic Safety Association)建議每個州將酒測值降低至0.05%，華盛頓州和夏威夷州，也提出下調酒測值的法案。

另有研究表明，降低酒測值並不會導致逮捕人數增加或刑事司法系統負擔更重，也不會對酒店業造成損害。猶他州的一項新研究表明，該州的稅收繼續增加，旅遊業也持續增長。

劉醇逸(前左二)等議員推動新法，籲效仿猶他州施行全美最嚴酒測。(劉醇逸辦公室提供...
劉醇逸(前左二)等議員推動新法，籲效仿猶他州施行全美最嚴酒測。(劉醇逸辦公室提供)
劉醇逸等推新法，籲效仿猶他州施行全美最嚴酒測。(劉醇逸辦公室提供)
劉醇逸等推新法，籲效仿猶他州施行全美最嚴酒測。(劉醇逸辦公室提供)

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