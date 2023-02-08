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歌手林俊傑金神登台 歐陽娜娜串場

記者顏潔恩／紐約報導
歐陽娜娜驚喜登台合唱。(JFJ Productions提供)
歐陽娜娜驚喜登台合唱。(JFJ Productions提供)

新加坡華裔歌手林俊傑元宵節在康州金神體育場舉辦「JJ20世界巡迴演唱會」，美東首站吸引萬名觀眾，演唱超過30首歌曲；還有小驚喜，演唱從未發行的一首新歌，邀作為觀眾的女星歐陽娜娜上台合唱，成為演唱會亮點之一。

開場以鋼琴邊自彈自唱「記得」，之後與舞者大跳「木乃伊」、「美人魚」，全程近三個小時，從出道以來的14張專輯中精心挑選，帶領現場觀眾合唱「豆漿油條」、「醉赤壁」、「江南」等，不時走到台邊與搖滾區觀眾互動握手。

林俊傑此次準備不少驚喜，接近尾聲時公布一首才剛錄好的新曲「The Show」，令粉絲們相當感動；觀眾席還有一名「特意改變行程來看演唱會的好朋友」，林俊傑隨即點名歐陽娜娜，二話不說就將她請上台即興合唱一首「可惜沒如果」，並堅稱事先沒彩排，兩人搞笑互動也讓觀眾看得盡興。

第一次到康州開唱，林俊傑說新冠疫情後大型演唱會回歸，他也喜歡這種「很靠近的感覺」，可以看到觀眾的表情、笑容，是最棒的體驗。出道20年，他也感性分享「這些年走得值得，好的、不好的都有你們的陪伴」，真正的快樂是自己的選擇，感謝粉絲「像家人一樣的陪伴。」

林俊傑康州演唱會。(JFJ PRODUCTIONS提供)
林俊傑康州演唱會。(JFJ PRODUCTIONS提供)
林俊傑發放粉絲福利，握手搖滾區觀眾。(JFJ PRODUCTIONS提供)
林俊傑發放粉絲福利，握手搖滾區觀眾。(JFJ PRODUCTIONS提供)

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