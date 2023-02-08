嘻哈音樂50歲 東西融合慶兔年

陳乃霓舞團融合嘻哈風格的慶兔年表演。(主辦方提供)

2023年適逢嘻哈音樂(Hip-hop)誕生50周年，著名華人舞團「陳乃霓舞團」(Nai-Ni Chen Dance Company)上周日元宵節在紐約市 大皇后學院Kupferberg中心演出慶兔年，與華裔嘻哈藝術家周化煒(Yvonne Chow)、現代舞名家簡佩如和龍獅舞大師Henry Lee一同呈現中華文化與嘻哈元素結合的藝術嘗試。

陳乃霓舞團執行長蔣念居(Andrew Chiang)表示，今年適逢嘻哈發源的50周年，這次演出是一次全新的融合嘗試，在中國傳統舞蹈和舞獅的基礎上，邀請兩位嘻哈大師Kwikstep和Rokafella加入，將不同文化相結合。也希望藉這次表演提升各界對中華文化的興趣，並以美國流行文化中的嘻哈音樂為引子。

此次舞者之一的周化煒，從小受武術家父親影響接受訓練，在加州 成長的她也吸收嘻哈文化，多年前便開始嘗試將兩者結合，之後並加入由她的導師Safi A. Thomas創立的H+嘻哈舞蹈學院(H+ The Hip-Hop Dance Conservatory)任運營總監。

在灣區出生成長，周化煒稱自己像被「浸泡」在嘻哈文化的環境中。記得小時候，每當帶有律動的音樂響起，她便自然地隨節奏起舞。父母察覺到她的天賦，各類課程隨之而來，芭蕾、爵士、體操、空手道…直到進入高中加入舞蹈社團後，才正式接觸嘻哈音樂，並嘗試理解背後的故事。

因就讀紐約大學移居紐約，她不僅在校學習嘻哈舞蹈歷史，也開始專業嘻哈舞蹈訓練，職業生涯由那時開始。儘管早在十年前就結識蔣念居，但直到去年才開始和他溝通合作，然後便有了這次的演出，想以今年嘻哈50周年的機會，成為東西文化間的橋梁、嘗試融合。

嘻哈有記載的誕生發生在1973年8月11日，那天一位被稱為DJ Kool Herc的藝術家Clive Campbell第一次在紐約市的一個街區派對上表演嘻哈這種音樂派別。

周化煒稱演出是奇妙的體驗，將傳統的中華舞蹈、舞獅和嘻哈的地板舞(breakdance)、機械舞(popping)或派對舞(party dance)相結合，還有對不同藝術形式的尊重和有機結合。她說這樣的嘗試讓她對自己和嘻哈都有了新的共鳴，除了身體的挑戰，更多的是不同文化和語言之間的了解。

她稱此為共性(similarity)中有複雜性(complexity)，比如舞獅是由舊時代的底層人民創造，而嘻哈一樣是由拉丁裔的底層青年帶來，但在兩者又有許多跨文化的相互影響。她舉例，許多美國經典嘻哈作品或組合，都曾深受中華功夫電影啟發，比如武當幫(Wu-Tang Clan)。