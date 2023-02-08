我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一直以為免費」華人新冠檢測收千元帳單

NBA／破賈霸紀錄 詹姆斯登基聯盟史上得分王

嘻哈音樂50歲 東西融合慶兔年

記者劉梓祁／紐約報導
陳乃霓舞團融合嘻哈風格的慶兔年表演。(主辦方提供)
陳乃霓舞團融合嘻哈風格的慶兔年表演。(主辦方提供)

2023年適逢嘻哈音樂(Hip-hop)誕生50周年，著名華人舞團「陳乃霓舞團」(Nai-Ni Chen Dance Company)上周日元宵節在紐約市大皇后學院Kupferberg中心演出慶兔年，與華裔嘻哈藝術家周化煒(Yvonne Chow)、現代舞名家簡佩如和龍獅舞大師Henry Lee一同呈現中華文化與嘻哈元素結合的藝術嘗試。

陳乃霓舞團執行長蔣念居(Andrew Chiang)表示，今年適逢嘻哈發源的50周年，這次演出是一次全新的融合嘗試，在中國傳統舞蹈和舞獅的基礎上，邀請兩位嘻哈大師Kwikstep和Rokafella加入，將不同文化相結合。也希望藉這次表演提升各界對中華文化的興趣，並以美國流行文化中的嘻哈音樂為引子。

此次舞者之一的周化煒，從小受武術家父親影響接受訓練，在加州成長的她也吸收嘻哈文化，多年前便開始嘗試將兩者結合，之後並加入由她的導師Safi A. Thomas創立的H+嘻哈舞蹈學院(H+ The Hip-Hop Dance Conservatory)任運營總監。

在灣區出生成長，周化煒稱自己像被「浸泡」在嘻哈文化的環境中。記得小時候，每當帶有律動的音樂響起，她便自然地隨節奏起舞。父母察覺到她的天賦，各類課程隨之而來，芭蕾、爵士、體操、空手道…直到進入高中加入舞蹈社團後，才正式接觸嘻哈音樂，並嘗試理解背後的故事。

因就讀紐約大學移居紐約，她不僅在校學習嘻哈舞蹈歷史，也開始專業嘻哈舞蹈訓練，職業生涯由那時開始。儘管早在十年前就結識蔣念居，但直到去年才開始和他溝通合作，然後便有了這次的演出，想以今年嘻哈50周年的機會，成為東西文化間的橋梁、嘗試融合。

嘻哈有記載的誕生發生在1973年8月11日，那天一位被稱為DJ Kool Herc的藝術家Clive Campbell第一次在紐約市的一個街區派對上表演嘻哈這種音樂派別。

周化煒稱演出是奇妙的體驗，將傳統的中華舞蹈、舞獅和嘻哈的地板舞(breakdance)、機械舞(popping)或派對舞(party dance)相結合，還有對不同藝術形式的尊重和有機結合。她說這樣的嘗試讓她對自己和嘻哈都有了新的共鳴，除了身體的挑戰，更多的是不同文化和語言之間的了解。

她稱此為共性(similarity)中有複雜性(complexity)，比如舞獅是由舊時代的底層人民創造，而嘻哈一樣是由拉丁裔的底層青年帶來，但在兩者又有許多跨文化的相互影響。她舉例，許多美國經典嘻哈作品或組合，都曾深受中華功夫電影啟發，比如武當幫(Wu-Tang Clan)。

周化煒說，作為亞裔舞者，她要做的不是將嘻哈文化從傳統舞蹈中分離，而是帶領人們學習融合兩者，因為不論亞裔、非洲裔、西語裔都面臨被歧視、被誤讀的社會挑戰。她想告訴所有人，彼此之間是聯結的。

周化煒作為亞裔舞者，希望藉嘻哈連結不同文化。 (取自其社交媒體)
周化煒作為亞裔舞者，希望藉嘻哈連結不同文化。 (取自其社交媒體)
周化煒反對亞裔仇恨 。(取自其社交媒體)
周化煒反對亞裔仇恨 。(取自其社交媒體)

亞裔 紐約市 加州

上一則

紐約客談╱大麻黑市引犯罪 危害社區

下一則

再准大麻證 紐約州增至66零售商

延伸閱讀

紐約市1400家非法大麻店開始取締 不排除驅逐

紐約市1400家非法大麻店開始取締 不排除驅逐
紐約市公校訪客2/10起無須疫苗卡 私校教師疫苗強制令取消

紐約市公校訪客2/10起無須疫苗卡 私校教師疫苗強制令取消
紐約州長預算公聽 MTA再放話漲價

紐約州長預算公聽 MTA再放話漲價
華裔舞協賴泱璇掌舵 重啟活動

華裔舞協賴泱璇掌舵 重啟活動
紐約市雲頂大賭場賀新年 瑞獅採青財神送紅包 氣氛熱鬧

紐約市雲頂大賭場賀新年 瑞獅採青財神送紅包 氣氛熱鬧

熱門新聞

亞裔房產經紀人李勞倫斯(Lawrence Lee)。(圖截取自Zillow)

亞裔男租住公寓欠租2萬 言行糟糕將耆老房東氣至養老院

2023-02-04 14:46
成人日間中心主要讓華裔長者能有所依托，提供社交場所。圖為示意圖，非涉事中心。(本報檔案照)

紐約嚴打日間中心發錢拉客 多位長者被調查

2023-02-05 15:46
陳威廉認兩項虛假報稅的罪名，被判18個月監禁；圖為他與合夥人經營的餐廳之一。(取自谷歌地圖)

餐廳逃稅209萬 華男判囚18個月

2023-02-07 02:27
圖為羊頭灣當地華社。(記者顏潔恩╱攝影)

女博士失聯數月 中國家人急尋差點報警

2023-02-01 02:25
冷食食品較易受到李斯特菌污染。(圖片取自Fresh Ideation集團官網)

恐遭李斯特菌污染 美東急召回蛋糕、乳酪等400種食品

2023-02-07 07:56
法拉盛街頭小販在寒風下堅持擺攤，賣糖葫蘆的吳濤磊表示，不會因為天氣冷而提前收攤。(記者高雲兒／攝影)

紐約急凍 法拉盛小販堅持出攤「全副武裝」工作

2023-02-05 06:53

超人氣

更多 >
好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大

好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大
紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產

紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產
這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示

這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示
王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結

王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結
紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑

紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑