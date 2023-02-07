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紐約州長預算公聽 MTA再放話漲價

記者和釗宇／紐約報導
州長提議紐約市府與州府分攤，每年補助MTA5億元。圖為近日上路試行的地鐵車廂，共535輛，造價61億元，車門加寬，加裝攝像頭，車廂之間取消隔門。(MTA提供)
州長提議紐約市府與州府分攤，每年補助MTA5億元。圖為近日上路試行的地鐵車廂，共535輛，造價61億元，車門加寬，加裝攝像頭，車廂之間取消隔門。(MTA提供)

州議會6日就2024財年交通預算舉行聯合公聽會，大都會運輸署(MTA)主席兼執行長利博(Janno Lieber)表示，目前MTA遭遇財務危機，若不按州府新財年預算執行，就有漲價、削減服務的風險；但紐約市長亞當斯(Eric Adams)表示，若按照州府預算，市府須每年補貼MTA5億元，但紐約市同樣面臨財政危機。

利博表示，MTA到2024年赤字將達8億元，2026年升至30億元，但霍楚最新提出的預算案能確保MTA的財務穩定；根據預算案，州府將提高下州薪資税為MTA籌資，並將該區域新增賭場的稅收補貼MTA，同時呼籲紐約市每年為MTA撥款5億元，並在下財年為MTA提供3億元的一次性撥款，下財年MTA總計增加16億元資金。

他說，無論是疫情期間只有10%的搭載率，還是如今進入疫後恢復，MTA都被要求不能削減服務；目前，許多低收入社區的客流量已恢復到疫情前的八、九成；且隨著部署更多警力，車廂加裝攝像頭，地鐵安全也在改善，1月地鐵犯罪數比去年同期下降30%。但如果無法按照預算撥款，將被迫漲價、削減服務和裁員。

亞當斯6日接受採訪時表示，紐約市無法每年提供5億元給MTA，因為市府同樣有財政危機，「這筆錢太多，而且其他地方政府都沒被要求為MTA注資，相信州長會理解紐約市的處境。」

利博表示，「據我所知，亞當斯總體來說對州長的預算案感到滿意，將再協商；州長和市長的合作關係非常好好，從地鐵安全項目的成功就能看出。」

州議會6日就2024財年交通預算舉行聯合公聽會。（視頻截圖）
州議會6日就2024財年交通預算舉行聯合公聽會。（視頻截圖）
利博表示，目前MTA遭遇財政危機，若不按照州府新財年預算執行，就有漲價、削減服務...
利博表示，目前MTA遭遇財政危機，若不按照州府新財年預算執行，就有漲價、削減服務的風險。（記者和釗宇 / 攝影）
利博表示，目前MTA遭遇財政危機，若不按照州府新財年預算執行，就有漲價、削減服務...
利博表示，目前MTA遭遇財政危機，若不按照州府新財年預算執行，就有漲價、削減服務的風險。（視頻截圖）

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