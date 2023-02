下東城地蘭西街 聯邦撥款1800萬整治交通

聯邦參議員陸天娜(發言者)與多位曼哈頓地區民選官員,共同宣布地蘭西街將進行改造。(記者許君達/攝影)

紐約州 聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)6日在曼哈頓 下城的地蘭西街(Delancy St)宣布,透過國會跨黨派基礎設施法案(Bipartisan Infrastructure Law)撥付給紐約的數千萬元交通安全改善資金即將到位,其中有1800萬元將用於改造交通安全紀錄不佳的地蘭西街(Delancey Street),為行人創造安全的行走空間。曼哈頓的多名民選官員出席發布會。

這筆資金屬於基礎設施法案下屬的「人人享有安全街道」(Safe Streets and Roads for All, 又稱SS4A)計畫。將在未來五年內為全美提供50億元資助,改善道路規畫、減少因設計不良造成的嚴重交通事故。本次撥款,紐約州獲3700萬元,紐約市分得其中2100萬元,除用於地蘭西街的1800萬外,另有300萬元將用於開發一套交通規畫模型。

地蘭西街位於曼哈頓下東區,屬華埠社區的北側邊界,社區中居住為數不少的華人。由於與威廉 斯堡橋西端連通,有大量過橋車流。道路寬窄不一、紅綠燈密集,長年塞車;附近居民抱怨車輛爭道,由於橫向綠燈時間短暫,行人過馬路極為不便,也不安全;而在地蘭西街與威廉斯堡橋銜接的路段,道路驟然變寬,車道混亂,人行道與車道缺乏硬性隔離,高速行駛的車輛給行人造成極大安全隱患。

地蘭西街北側一華人商家表示,上下橋引道路段由於過分寬敞,車輛常會高速駛過,「有些可怕」。而地蘭西街上長年塞車,常令過路駕駛心浮氣躁,在路口遇變燈時喜歡搶行,威脅行人安全。

陸天娜說,2016至2020年,有38名行人在這個路段因車禍死亡或重傷。不久前,一名12歲少女剛在此處喪生。州眾議員李榮恩(Grace Lee)說,每天有10萬4700輛汽車、6700台自行車和5500名行人經過地蘭西街穿越威廉斯堡橋,但不良影響卻由社區單獨承擔,在這個以低收入少數族裔居民為主的社區,這筆投資不僅有關街道安全,也涉及環境和族裔正義問題。市議員馬泰(Christopher Marte)指,下東城靠近地蘭西街的地區近來新增不少老年公寓,過境交通造成的空氣汙染和安全隱患威脅長者。