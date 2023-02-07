我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ChatGPT被譽最強AI 竟被彭博記者一個問題就難倒

金山灣區科技業再掀裁員潮 Salesforce等6公司砍1200人

下東城地蘭西街 聯邦撥款1800萬整治交通

記者許君達／紐約報導
聯邦參議員陸天娜(發言者)與多位曼哈頓地區民選官員，共同宣布地蘭西街將進行改造。(記者許君達／攝影)
聯邦參議員陸天娜(發言者)與多位曼哈頓地區民選官員，共同宣布地蘭西街將進行改造。(記者許君達／攝影)

紐約州聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)6日在曼哈頓下城的地蘭西街(Delancy St)宣布，透過國會跨黨派基礎設施法案(Bipartisan Infrastructure Law)撥付給紐約的數千萬元交通安全改善資金即將到位，其中有1800萬元將用於改造交通安全紀錄不佳的地蘭西街(Delancey Street)，為行人創造安全的行走空間。曼哈頓的多名民選官員出席發布會。

這筆資金屬於基礎設施法案下屬的「人人享有安全街道」(Safe Streets and Roads for All, 又稱SS4A)計畫。將在未來五年內為全美提供50億元資助，改善道路規畫、減少因設計不良造成的嚴重交通事故。本次撥款，紐約州獲3700萬元，紐約市分得其中2100萬元，除用於地蘭西街的1800萬外，另有300萬元將用於開發一套交通規畫模型。

地蘭西街位於曼哈頓下東區，屬華埠社區的北側邊界，社區中居住為數不少的華人。由於與威廉斯堡橋西端連通，有大量過橋車流。道路寬窄不一、紅綠燈密集，長年塞車；附近居民抱怨車輛爭道，由於橫向綠燈時間短暫，行人過馬路極為不便，也不安全；而在地蘭西街與威廉斯堡橋銜接的路段，道路驟然變寬，車道混亂，人行道與車道缺乏硬性隔離，高速行駛的車輛給行人造成極大安全隱患。

地蘭西街北側一華人商家表示，上下橋引道路段由於過分寬敞，車輛常會高速駛過，「有些可怕」。而地蘭西街上長年塞車，常令過路駕駛心浮氣躁，在路口遇變燈時喜歡搶行，威脅行人安全。

陸天娜說，2016至2020年，有38名行人在這個路段因車禍死亡或重傷。不久前，一名12歲少女剛在此處喪生。州眾議員李榮恩(Grace Lee)說，每天有10萬4700輛汽車、6700台自行車和5500名行人經過地蘭西街穿越威廉斯堡橋，但不良影響卻由社區單獨承擔，在這個以低收入少數族裔居民為主的社區，這筆投資不僅有關街道安全，也涉及環境和族裔正義問題。市議員馬泰(Christopher Marte)指，下東城靠近地蘭西街的地區近來新增不少老年公寓，過境交通造成的空氣汙染和安全隱患威脅長者。

市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示，改造後的地蘭西街將擁有一條通過威廉斯堡橋與布碌崙(布魯克林)區連通的自行車道，還包括防撞隔離樁建設、無障礙設施改進以及對橋頭車道的縮減。

地蘭西街由於規劃不當，給行人和附近社區居民的安全帶來嚴重隱患。(記者許君達／攝影...
地蘭西街由於規劃不當，給行人和附近社區居民的安全帶來嚴重隱患。(記者許君達／攝影)

威廉 曼哈頓 紐約州

上一則

紐約州長預算公聽 MTA再放話漲價

下一則

恐遭李斯特菌污染 美東急召回蛋糕、乳酪等400種食品

延伸閱讀

曼哈頓一天2火災 電單車、電動滑板車鋰電惹禍

曼哈頓一天2火災 電單車、電動滑板車鋰電惹禍
州參議員曲怡文 布碌崙就職

州參議員曲怡文 布碌崙就職
批評「假新聞」多年後 共和黨眾議員重新擁抱主流媒體

批評「假新聞」多年後 共和黨眾議員重新擁抱主流媒體
福建僑團慶佳節 社區聯合送湯圓

福建僑團慶佳節 社區聯合送湯圓
營造社區 營造快樂

營造社區 營造快樂

熱門新聞

亞裔房產經紀人李勞倫斯(Lawrence Lee)。(圖截取自Zillow)

亞裔男租住公寓欠租2萬 言行糟糕將耆老房東氣至養老院

2023-02-04 14:46
成人日間中心主要讓華裔長者能有所依托，提供社交場所。圖為示意圖，非涉事中心。(本報檔案照)

紐約嚴打日間中心發錢拉客 多位長者被調查

2023-02-05 15:46
圖為羊頭灣當地華社。(記者顏潔恩╱攝影)

女博士失聯數月 中國家人急尋差點報警

2023-02-01 02:25
庇護客在酒店外露宿抗議，不願移居收容中心。(美聯社)

布魯克林收容所缺隱私…庇護客示威拒遷 遭嗆滾回去

2023-01-31 10:48
法拉盛街頭小販在寒風下堅持擺攤，賣糖葫蘆的吳濤磊表示，不會因為天氣冷而提前收攤。(記者高雲兒／攝影)

紐約急凍 法拉盛小販堅持出攤「全副武裝」工作

2023-02-05 06:53
最新房產報告，曼哈頓房市低迷，曼哈頓公寓在今年首月銷量較去年同比下降50%。(美聯社)

紐約房市低迷 曼哈頓公寓銷量跌50% 房價卻下不來

2023-02-05 02:31

超人氣

更多 >
土耳其7.8強震罹難者 累積超過3800人

土耳其7.8強震罹難者 累積超過3800人
馬斯克健康引擔憂 自曝常背痛、睡不好原因與前妻有關

馬斯克健康引擔憂 自曝常背痛、睡不好原因與前妻有關
這9家賣場的自有品牌 質量不輸名牌商品

這9家賣場的自有品牌 質量不輸名牌商品
研究發現：讓美國人難抗拒的加工食物 恐增罹癌風險

研究發現：讓美國人難抗拒的加工食物 恐增罹癌風險
芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷

芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷