恐遭李斯特菌污染 美東急召回蛋糕、乳酪等400種食品

冷食食品較易受到李斯特菌污染。(圖片取自Fresh Ideation集團官網)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)發布通知，要求在東部多州召回400餘種可能受到李斯特菌(listeria)污染的即食食品，包括早餐三明治、蛋糕、沙拉、乳酪、優格、鮮食水果杯等品種。

召回的產品由位於巴爾的摩的Fresh Ideation食品集團生產，召回範圍為2023年1月24日至1月30日出售的相關產品。該公司在召回聲明中提示：所有滿足召回條件的產品底部都有「Fresh Creative Cuisine」的標識，保質期為2023年1月31日至2023年2月6日，而召回食品包裝上的品牌名稱包括「Bistro to Go」、「Quick & Fresh」和「Dietz & Watson」、「Orchard Bistro」、「Fresh Creative Cuisine White」、「Naval Academy 1845 Coffee」、「Westin Label」、「InReach」和「Shaw’s」。召回食品涉及的銷售渠道包括零售商、自動售貨機以及Amtrak列車。

Amtrak提示乘客：受影響的產品曾在1月24日至1月29日期間在Acela和東北區域線列車(Northeast Regional）上銷售過，但現已全部下架，「目前車上提供的所有產品都可以安全食用」。涉事食品生產商Fresh Ideation表示，到目前為止沒有任何因涉事食品導致的疾病報告。

根據聯邦疾病控制中心(CDC )的介紹，食用被李斯特菌污染的食品可能引發嚴重的感染，症狀包括發燒、頭痛、腹瀉、嘔吐等，孕婦、新生兒、65歲或以上的老年人以及免疫系統較弱的人更容易受到感染。冷食熟肉和乳酪製品、以及華人喜愛的金針菇都是易受污染的食品。

李斯特菌污染食品的事件並不罕見，在美國，最近的一次李斯特菌病爆發是在去年11月，造成1人死亡。而在去年7月，亦曾有過一次導致有人死亡的感染事件。CDC估計，每年大約會有1600人感染李斯特菌病，致260人死亡。

此次有污染風險的食品除在紐約州外，還曾在康州、新州、麻州 、馬州 、賓州、維州、北卡以及華盛頓特區銷售。具體的召回商品名單見 https://reurl.cc/851kDy。消費者如曾購買食用過召回所涉產品，需盡快聯絡生產商 (855)969-3338，每周一至周五東部時間上午8時至下午4時有人接聽。