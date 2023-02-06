曼哈頓1日2火災 電單車、電動滑板車鋰電惹禍 議員籲立法規範

5日凌晨，英伍德一公寓起火，四人受傷。(Citizen截圖)

曼哈頓 5日發生兩場火災，共五人受傷，據悉均因電單車和電動滑板車鋰電池引起。加上日前皇后區 華人聚集的秋園丘(Kew Garden Hill)一家日托中心著火，17名幼兒受輕傷，及拉瓜地亞機場附近一民宅大火，造成一死十人住院，起火原因均相似，議員呼籲強化對電單車、電池強化立法管理。

5日上午，曼哈頓第9大道公寓失火，濃煙滾滾。(Citizen截圖)

5日第一場火警發生於淩晨1時30分，曼哈頓上城英伍德(Inwood)的一公寓五樓起火，一父親和三個孩子受傷。消防局表示，孩子們受重傷，父親情況危急。同日上午11時，曼哈頓9大道764號公寓失火，一人輕傷，消防局稱在公寓內找到十顆鋰電池。

市議員根納羅(Jim Gennaro)對此表示，市府在2020年急著將電單車和電動滑板車合法化，卻沒有合理的管控。近年來，鋰電池在火災占比升高，去年全市共有216起火災與鋰電池有關，六人死亡。

市議員霍登(Robert Holden)則於1月中旬提出一項立法，要求禁止電單車、電動滑板車在全市行駛，因為不少車主不遵守交通規則，容易引起交通事故。他稱，除非紐約州立法對這些車輛進行登記和進行強製保險等措施，否則不得上路。

州眾議員李羅莎(Nily Rozic)和州參議員 拉莫斯(Jessica Ramos)表示，皇后區日托中心火災發生前，州議會已著手立法改善對鋰電池的監管。「這不僅是電單車合法化問題，還有監管失靈」。據了解，州參議員克魯格(Liz Krueger)和劉醇逸、岡薩雷斯(Kristen Gonzalez)也已針對電池安全提案：包含禁止銷售未經測試合格的鋰電池，禁售二手鋰電池。

市議會去年提出五項加強電單車鋰電池監管的法案；市議員高步邇(Gale Brewer)提案，禁止組裝和銷售二手鋰電池，違者罰款200至1000元；另一提案責成市消防局與市府消費者和工人保護局(DCWP)合作進行電單車電池安全使用宣傳；市議員費力茲(Oswald Feliz)也提案，禁止銷售未被廣泛認可及實驗室檢測認證的鋰電池，首犯將罰1000元。去年底，美國消費者產品安全委員會向2000多家電單車設備製造商和進口商，發出要求遵守相關安全標準的信函。

市消防局建議民眾使用官方認證的電池，不要將電池留在樓道內或入口，或於無人看管的情況下充電，更不應在晚上睡覺時，在封閉的屋內充電。