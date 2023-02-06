福建僑團慶佳節 社區聯合送湯圓

福建僑團在華埠福建同鄉會為民眾送湯圓。(福建同鄉會提供)

紐約閩籍僑團5日在華埠 的美國福建同鄉會舉辦元宵節 慶活動，為社區鄰里送上2300份湯圓，並舉辦聯歡會共慶佳節。

送湯圓活動於上午開始，現場人潮湧動，社區居民不顧天氣寒冷、排隊接受同鄉會送上的心意。活動現場，美國中國書法家協會的會員為民眾揮毫、送上「福」、「壽」、「愛」等吉祥字樣。

活動由美國福建同鄉會召集人劉愛華、張子闊組織，主辦單位包括美國福州十邑同鄉會、美國長樂南鄉聯合總會、紐約八閩聯合總會、中美福建閩侯工商會、美國長樂三溪聯誼會、美國長樂文溪聯誼會，協辦單位包括國際海峽媽祖文化交流會、美國新福州老人會、美國福州長安聯誼會、美國長柄(龍津)同鄉會、美國閩江總商會、美國福州琅岐校友會、美國福建前洋同鄉會以及精美商行。林學文、鄭振何、江磊、鄭存芳、王孔亮、林學侃、潘建國、伍丘山、游必勝等出席。

劉愛華表示，元宵節慶活動已經不限於華人 社會，如今社區中的各族裔都與華人一道共享佳節之樂，這給旅美僑胞帶來更多自豪感。而同鄉會積極召集舉辦這樣的活動，也是為了更好地弘揚中華傳統文化和福建地域特色文化，進一步促進中國與美國的文化交流合作、增進中美兩國人民互相瞭解。