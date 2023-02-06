紐約市民代 法拉盛賀新春

多位民選官員5日於法拉盛舉辦賀新春及元宵活動，並表彰社區人士，左六為劉季高。(記者鄭怡嫣╱攝影)

國會眾議員 孟昭文、市主計長蘭德(Brad Lander)及法拉盛市議員黃敏儀5日在法拉盛舉辦農曆新年慶祝活動，為民眾帶來音樂舞蹈表演並設服務及文化展台，他們還為對亞裔 社區卓有貢獻的四人頒獎，包含亞美醫師協會總裁兼執行總監劉季高醫師等獲得表彰。

當日，市主計長蘭德用亞洲各國語言，恭祝民眾兔年(或貓年)快樂，表示近年許多亞裔當選，亞裔能見度上升，將繼續與各亞裔社區合作，傾聽社區需求。市議員黃敏儀表示，市議會剛通過決議案，呼籲國會通過由眾議員孟昭文提出的「農曆新年」(Lunar New Year Act)H.R.6525提案，將農曆春節設為聯邦假日，期望該決議案的通過能促使紐約州成為表率，其他州也更積極響應，重視亞裔傳統及文化。

議員們為長期對亞裔社區貢獻的四人及其代表機構頒發表揚狀，分別為亞美醫師協會總裁兼執行總監劉季高、亞裔兒童與家庭聯盟(CACF)的林Ada以及劉Kristen、以及亞美聯盟(AAF)經濟賦權主任金安陽(Ahyoung Kim，音譯)。孟昭文表示，疫情 之初，亞美醫師協會率先對疫情提出警告，在疫情最嚴重時，也多次與政府合作，為華人社區進行疫苗接種的工作，並捐贈防疫物資，挽救許多人的生命。