我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京證實 拉丁美洲的第2顆「流浪氣球」也是中國的

土耳其7.8強震波及敘利亞 2國至少640死上千人受傷

紐約市民代 法拉盛賀新春

記者鄭怡嫣／紐約報導
多位民選官員5日於法拉盛舉辦賀新春及元宵活動，並表彰社區人士，左六為劉季高。(記者鄭怡嫣╱攝影)
多位民選官員5日於法拉盛舉辦賀新春及元宵活動，並表彰社區人士，左六為劉季高。(記者鄭怡嫣╱攝影)

國會眾議員孟昭文、市主計長蘭德(Brad Lander)及法拉盛市議員黃敏儀5日在法拉盛舉辦農曆新年慶祝活動，為民眾帶來音樂舞蹈表演並設服務及文化展台，他們還為對亞裔社區卓有貢獻的四人頒獎，包含亞美醫師協會總裁兼執行總監劉季高醫師等獲得表彰。

當日，市主計長蘭德用亞洲各國語言，恭祝民眾兔年(或貓年)快樂，表示近年許多亞裔當選，亞裔能見度上升，將繼續與各亞裔社區合作，傾聽社區需求。市議員黃敏儀表示，市議會剛通過決議案，呼籲國會通過由眾議員孟昭文提出的「農曆新年」(Lunar New Year Act)H.R.6525提案，將農曆春節設為聯邦假日，期望該決議案的通過能促使紐約州成為表率，其他州也更積極響應，重視亞裔傳統及文化。

議員們為長期對亞裔社區貢獻的四人及其代表機構頒發表揚狀，分別為亞美醫師協會總裁兼執行總監劉季高、亞裔兒童與家庭聯盟(CACF)的林Ada以及劉Kristen、以及亞美聯盟(AAF)經濟賦權主任金安陽(Ahyoung Kim，音譯)。孟昭文表示，疫情之初，亞美醫師協會率先對疫情提出警告，在疫情最嚴重時，也多次與政府合作，為華人社區進行疫苗接種的工作，並捐贈防疫物資，挽救許多人的生命。

州參議員劉醇逸、南亞裔的市議員克里斯南(Shekar Krishnan)、首位南亞裔州眾議員拉克瑪(Jennifer Rajkumar)等出席活動。

法拉盛舉辦賀新春及元宵活動。(記者鄭怡嫣/攝影)
法拉盛舉辦賀新春及元宵活動。(記者鄭怡嫣/攝影)
法拉盛舉辦賀新春及元宵活動。(記者鄭怡嫣/攝影)
法拉盛舉辦賀新春及元宵活動。(記者鄭怡嫣/攝影)

亞裔 眾議員 疫情

上一則

紐約同心會攜各族裔 新年大遊行

下一則

州參議員曲怡文 布碌崙就職

延伸閱讀

紐約急凍 法拉盛小販堅持出攤「全副武裝」工作

紐約急凍 法拉盛小販堅持出攤「全副武裝」工作
涉8大道賭檔持刀傷人 皇后區華男落網

涉8大道賭檔持刀傷人 皇后區華男落網
啟揚中心年味節 發揚春節文化

啟揚中心年味節 發揚春節文化
距警局1個街區 法拉盛麵包店遭搶2800元

距警局1個街區 法拉盛麵包店遭搶2800元
伍名峰書畫展 4日法拉盛登場

伍名峰書畫展 4日法拉盛登場

熱門新聞

亞裔房產經紀人李勞倫斯(Lawrence Lee)。(圖截取自Zillow)

亞裔男租住公寓欠租2萬 言行糟糕將耆老房東氣至養老院

2023-02-04 14:46
圖為羊頭灣當地華社。(記者顏潔恩╱攝影)

女博士失聯數月 中國家人急尋差點報警

2023-02-01 02:25
成人日間中心主要讓華裔長者能有所依托，提供社交場所。圖為示意圖，非涉事中心。(本報檔案照)

紐約日間中心回扣亂象 將大規模嚴打

2023-02-05 15:46
庇護客在酒店外露宿抗議，不願移居收容中心。(美聯社)

布魯克林收容所缺隱私…庇護客示威拒遷 遭嗆滾回去

2023-01-31 10:48
紐約市府因延遲發放糧食券福利，遭集體提告。(本報資料照片)

近3萬糧食券沒發放 紐約市民怒告市府

2023-01-30 07:16
最新房產報告，曼哈頓房市低迷，曼哈頓公寓在今年首月銷量較去年同比下降50%。(美聯社)

紐約房市低迷 曼哈頓公寓銷量跌50% 房價卻下不來

2023-02-05 02:31

超人氣

更多 >
佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲

佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲
星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子

星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子
螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶

螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶
中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉

中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉
台陸軍春宮女主角 傳心死將離開部隊 坎坷身世曝光

台陸軍春宮女主角 傳心死將離開部隊 坎坷身世曝光