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紐約房市低迷 曼哈頓公寓銷量跌50% 房價卻下不來

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紐約房市低迷 曼哈頓公寓銷量跌50% 房價卻下不來

記者張心／紐約報導
最新房產報告，曼哈頓房市低迷，曼哈頓公寓在今年首月銷量較去年同比下降50%。(美聯社)
最新房產報告，曼哈頓房市低迷，曼哈頓公寓在今年首月銷量較去年同比下降50%。(美聯社)

隨著經濟的持續低迷和通貨膨脹的加劇，紐約市房貸利率高漲，令不少買家卻步，根據最新報告，曼哈頓公寓在上月銷量與去年同比下跌50%；不過專家表示，即便銷售量下降，買家仍無法看到房價因應市場調整。

根據德愛房地產經紀公司(Douglas Elliman)和房地產估價公司Miller Samuel最新報告，曼哈頓共有公寓(condo)和合作公寓(co-op)市場在今年首月表現低迷，銷量較去年同期下降了大約一半。

報告指出，期間共有公寓買賣成交量約186筆，比去年1月的381筆減少了51.2%；合作公寓買賣成交量為252筆，也比去年同期的492筆下降了近49%。

Miller Samuel總裁、報告編撰者米勒(Jonathan Miller)分析，待售物件短缺以及為了抵抗通貨膨脹而調漲的房貸利率，讓買家卻步，減少房產交易量；不過米勒也說，即便交易量減少，買家在未來也無法看到房價調降。

他解釋，通常情況當市場低迷、銷量下降時，就會有更多待售物件釋出，但目前紐約市並未發生該情況，「我們預測未來房價將不會大幅調整。」

不僅曼哈頓，在近年來房產交易熱的布碌崙(布魯克林)情況也類似；根據報告，當地合作公寓成交量與去年同期相比，下降了55.8%；意味著，今年1月該區僅有46個合作公寓售出，而去年此時卻有104個；共有公寓成交量也下降了63.6%，今年1月交易量86筆，去年同期為236筆。

儘管成交量顯示曼哈頓及布碌崙房市疲軟，但德愛房地產經紀公司的另一份報告則顯示曼哈頓過去十年的房產銷售狀況；報告指出，雖然今年1月房屋銷售速度緩慢，但在2013年，曼哈頓公寓平均上架121天才能賣出，2022年則需要76天。所以目前的情況還不足以悲觀，仍舊有待觀察。

曼哈頓 房地產 房價

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