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華人愛燒臘 易致心血管疾病

記者顏嘉瑩／紐約報導
華人愛吃的燒臘因高油、高鈉，常吃容易造成心臟負擔。(記者顏嘉瑩／攝影)
華人愛吃的燒臘因高油、高鈉，常吃容易造成心臟負擔。(記者顏嘉瑩／攝影)

2月是全美心臟健康月，而心臟病是全美大多數族裔的主要死因，其中華裔由於飲食習慣和吸菸人口多，罹患慢性心臟病者年齡更有下降趨勢；醫生建議，除了每年最好進行一次心血管檢查，像華裔愛吃的燒臘，由於高油、高鈉，常吃容易造成心臟負擔，導致心臟及高血壓相關疾病，平時應注意每日攝取量。

根據美國心臟協會數據，2020年全美約有69萬7000人死於心臟病，在2015年至2018年期間，更有超過1.26億人患有心血管相關疾病；全球心血管疾病每年約造成1790萬人死亡，而該數字預估到2030年，將超過2360萬人。

紐約大學朗格尼醫學中心(NYU Langone Medical Center)心臟病學專家、醫生陳海玲(Doris Chan)日前接受本報專訪時表示，在臨床中經常發現華裔移民罹患慢性心臟病的人數較多；她表示，高血壓、高血膽固醇和吸菸等都是造成罹患心臟病的主要危險因素，而華裔由於飲食及生活習慣，更容易患有慢性心血管疾病。

陳海玲說，通常心臟相關疾病經常出現在年齡50到65歲以上的人群中，但她曾經見到有年僅30多歲的年輕人，在健康檢查中數據異常，而被家庭醫師轉介到心臟科，才發現自己有心臟問題，而會出現年齡下降原因，主要是因為吸菸。

據統計，全美每年約有44萬人死於吸菸引起的疾病，吸菸由於尼古丁和其他化學物質進入血液，會讓心跳加速和心臟收縮更強，而這些化學物質也會讓血管收縮，讓血管變細，導致高血壓。

另外吸菸也會讓血管裡的動脈硬化斑塊形成，讓血液裡的高密度膽固醇，也就是好膽固醇數字降低，並加速動脈硬化，容易形成血栓，時間久了之後，就會提高心肌梗塞的發生率。

吸菸除了容易導致心血管疾病，華人愛吃的燒臘、臘腸等加工肉類，因為高油、高鈉，容易導致高血壓，同時增加罹患心臟疾病的風險；陳海玲建議，平時飲食應控制油、鈉的攝取，多吃蔬果、米飯麵類，再加上每日固定運動、體重管理、充足睡眠等，都是遠離類似疾病的竅門。

陳海玲說，若民眾發現自己有胸悶、呼吸困難、暈眩等症狀，最好及早和醫生諮詢；普通民眾則可以透過每年固定做心電圖(EKG)、超音波等相關檢查，察覺自己是否罹患相關疾病。

她也會建議若家族中有心臟相關疾病史者，更留意自己的生活飲食習慣，並可透過基因檢查發現自己是否也有罹患相關疾病的風險；陳海玲表示，心血管疾病有很多種類，但若能早期發現、早期預防，可完全復原的機率大，建議民眾平時就應注重身體健康，勿忽略身體警訊。

華裔吸菸人口多，導致罹患心血管疾病風險高。(Getty Images)
華裔吸菸人口多，導致罹患心血管疾病風險高。(Getty Images)
紐約大學朗格尼醫學中心心臟病學專家、醫生陳海玲表示，華裔愛吃燒臘、愛吸菸，都是容...
紐約大學朗格尼醫學中心心臟病學專家、醫生陳海玲表示，華裔愛吃燒臘、愛吸菸，都是容易導致罹患心血管疾病的原因。(紐約大學朗格尼醫學中心提供)

高血壓 心臟病 華裔

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