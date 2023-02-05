紐約急凍 法拉盛小販堅持出攤「全副武裝」工作

法拉盛街頭小販在寒風下堅持擺攤，賣糖葫蘆的吳濤磊表示，不會因為天氣冷而提前收攤。(記者高雲兒／攝影)

受到極端寒流影響，紐約市 接連兩天迎來低溫，最低溫度更在華氏5度以下，不時颳起的大風讓體感溫度更低，當局警告民眾盡量待在家，若非必要不要出門。不過在皇后區法拉盛 的路邊小販及發傳單人員仍在寒風下工作，堅持出攤謀生。

紐約市溫度在4日早降至個位數，打破自1996年在紐約部分地區和新澤西州紐瓦克創下的紀錄；寒冷的天氣也讓當局指已達「危險」程度，只要肌膚裸露在外半小時以內就會凍傷。不過在法拉盛街頭仍可看到許多小販在寒風下堅持出攤，精神令人敬佩。

受到極端寒流影響，紐約市接連兩天迎來低溫，最低溫度僅有華氏5度以下。(Getty Images)

位於緬街的新一洲洋參的店門口擺滿了藥材，常有店員在門口招攬生意，然而店員也禁不住呼嘯寒風，站了不多久就去店裡躲避。

新一洲洋參門口的店員因天冷會進店取暖。(記者高雲兒／攝影)

「店裡特地加大了暖氣」，總裁葉蘇子說，然而由於店門敞開，寒風不時向內灌，由於天氣寒冷，客人也少了許多，但在外站崗的店員可進店取暖。面對寒冷的天氣，她說：「多年下來都習慣了，堅持一、兩天就好。」

在緬街上賣糖葫蘆的吳濤磊，每天早上不到8時就出攤，寒流下他全副武裝，「棉褲、棉鞋都穿上了」，他一邊說一邊展示，然而為了方便幹活，他沒有帶手套，兩隻手都凍得通紅。

來紐約不過數月的他，之前一直在北京 生活，然而與北京天氣相比，他覺得寒流下的紐約更冷，雖然客人至少比往日少了一半，但因為怕錯過生意，吳濤磊堅持在戶外招攬生意，「自己給自己幹」，即便天氣冷仍堅持出攤。

「不休息的，每天都出攤，早上8點到晚上7點」，當被問及會不會提前收攤時，他說這得看糖葫蘆的售賣情況，「我都是現做現賣，如果今天賣不掉就要扔掉，浪費了」。

陳山姆說，風大時會去對面的辦公室躲避。(記者高雲兒／攝影)

在寒風下的不只小販，還有在街頭發送傳單宣傳服務的人。來自偉達護理的員工陳山姆說，他平日早上9時都會在緬街的長島火車站下擺攤，放廣播發傳單，一直到晚5時，天天如此。

為了抵禦嚴寒，陳山姆穿得嚴嚴實實，「大衣、棉褲、棉鞋，都是前幾天沒穿的」，他說，但是冷到受不了的時候，還是會回公司短暫休息取暖，公司距離擺攤位置僅一街之隔。

所幸，這波寒流影響最甚的時間已過，氣象預報顯示，5日(周日)天氣好轉，東北部地區的溫度也將上升。