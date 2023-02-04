地鐵7號線停運6周末 須轉乘接駁巴士

7號線地鐵將在曼哈頓和皇后區之間暫停運營6個周末，屆時乘客可轉乘免費接駁巴士。(本報檔案照)

皇后區皇后廣場地鐵站 (Queensboro Plaza)將安裝電梯，成為無障礙車站，但施工期間華人經常搭乘的地鐵7號線服務將受到影響，大都會 運輸署(MTA )表示，7號線地鐵於4日(周六)和5日(周日)起的連續六個周末，停運曼哈頓和皇后區間，屆時將提供免費接駁巴士方便乘客轉乘。

MTA表示，自4日起的連續六個周末，7號線將暫停34街-哈德遜廣場站(34th Street-Hudson Yards)到皇后廣場地鐵站(Queensboro Plaza)的運營，影響時間從4日凌晨12時15分開始，到5日晚10時。

在接下來的五個周末，同路段的運營也會在每周六的凌晨3時45分，至周日晚10時暫停，影響日期為：2月11日至2月12日、2月25日至2月26日、3月11日至3月12日、3月25日至3月26日，和4月22日至4月23日。

地鐵停運期間，MTA將會提供免費巴士，往來於皇后廣場地鐵(Queensboro Plaza)和弗農大道(Vernon Blvd – Jackson Av)之間，以及曼哈頓34街-哈德遜廣場站(34th Street-Hudson Yards)和時報廣場站(Times Square)之間，歡迎民眾踴躍使用。

MTA無障礙長阿羅約(Quemuel Arroyo)表示，新電梯安裝完成後，將會有許多乘客受益，透過這項施工，讓紐約市的地鐵系統更接近完全無障礙空間的目標。

皇后廣場地鐵站正在進行的工程包括兩部電梯、夾層擴建、新照明設施、人行橋、無障礙出入口以及站台的擴建等項目。大都會運輸署稱，預計2023年晚些時候和2024年，其他線地鐵還會有額外的周末運營變化。