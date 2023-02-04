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紐約市地鐵犯罪 今年首月降3成

記者張晨／紐約報導
市警統計，2023年首月地鐵犯罪下降三成。(記者張晨／攝影)
市警統計，2023年首月地鐵犯罪下降三成。(記者張晨／攝影)

紐約市地鐵系統犯罪一直是民眾關心的重點，市警數據顯示，2023年首月全市捷運犯罪下降了30%，相比2020年疫情前，更減少了近五成；州長霍楚(Kathy Hochul)與市長亞當斯(Eric Adams)認為這是多方戰略部署以及吸引乘客回流的新開端。

根據市警數據顯示，1月地鐵系統共接報145起重罪案件，整體低於2022年同期的205起，相比2020年1月的261起，重罪案減少了50%；其中降幅最大的是重竊案，從97起下降到54起，同比下降了44%。

搶劫案件也從58起下降到46起，下降了20%，但與前一年相比，1月發生的重罪襲擊案只減少了三起，去年為46起，而今年為43起。

上月末，曼哈頓華埠堅尼路(Canal St.)地鐵站才發生一起槍擊案件，導致一人中彈一人受傷；案發前一日，霍楚與亞當斯才針對地鐵系統犯罪的減少，在下城地鐵站召開了記者會，表示自去年10月推出交通安全倡議以來，全市地鐵主要犯罪率下降了16%，回歸疫情前水平。

霍楚表示，去年10月提出的「警察，攝像頭和關懷倡議」(Cops, Cameras, and Care Initiative)，透過數據證明成效，不僅打擊地鐵犯罪，也幫助到了需要的人群，還將人潮重新聚回地鐵內；另遊民關懷和干預小組也順利幫助超過650名遊民接受治療。

亞當斯指出，紐約人對地鐵的自信心正在恢復，但他認為未來還有很長的路要走，以加速徹底恢復整個城市的公共交通命脈。

地鐵站 亞當斯 霍楚

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