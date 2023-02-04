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汽車竊案飆升 州府籲民眾提高警覺

記者張心／紐約報導
紐約州汽車盜竊案增加，州府呼籲車主提高警惕。(Getty Images)
紐約州汽車盜竊案增加，州府呼籲車主提高警惕。(Getty Images)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)3日表示，全州的汽車失竊案增加，提醒民眾提高警覺；而根據州汽車監理廳(Department of Motor Vehicles, DMV)數據，去年找回的失竊車輛為231輛，也比2021年更為增加。

根據州府統計，2022年共計有231輛失竊車輛被找回，價值超過730萬元；被尋回的失竊車輛零件有81個，價值為6萬7223元；在2021年，該數字為194輛和77個零件，總額達520萬元。

霍楚表示，由於全州的汽車失竊案猖獗，當局將致力追蹤和找回這些失竊車輛，為無辜的車主伸張正義。

DMV廳長施洛德(Mark J. F. Schroeder)表示，車主應更要提高警惕，無論是車輛或零件遭到竊盜後，將難以尋回；另外當局也提醒，民眾在購買二手車時，也應該注意車輛是否為贓車。

對於一些華人在銷售汽車時，經常僅限現金買賣，州府建議，如果賣家堅持只收現金，且車的狀況佳，買家應該特別注意，仔細檢查車牌、證書等是否和產權冊上一致。

此外，民眾還可以在州府網站上輸入車輛識別碼，以驗證所購車輛是否為贓車或是被水淹過。網址可參考：https://reurl.cc/Ayxvd3。

若民眾發現自己的車輛失竊，則應盡快和警方及汽車保險公司報告，警方會將信息輸入全美和州的汽車盜竊案系統，並在該車所有權記錄上註明遭失竊，防止車輛被出售或申請所有權。

汽車 霍楚 DMV

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