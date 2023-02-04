紐約客談／紐約市通勤糟 乘客感受不假

近期地鐵 治安報告改善，州長預算順勢提出漲價，但如果說紐約市 的通勤是全美第二糟，那許沒有城市敢稱第一。每天有超過100萬通勤者進出紐約市，約60萬人是每天通勤時間超過90分鐘的「超級通勤族」，其中使用大眾運輸者的比例極高。

研究顯示，有45%的通勤客對每天的通勤之路持負面態度；日前，一名福斯新聞的氣象主播在深夜的地鐵車廂裡，遭到幾名青少年圍毆。對於老通勤客來說，這事件聽起來已經感覺遲鈍——發生過太多次了，麻木了。

而令通勤者痛苦的，還遠不止老生常談的治安問題。能與安全相提並論的最大痛點之一，是永遠沒有一個可靠的時刻表。公車自不必說，開快開慢、發車間隔全憑司機心情，而本應以準時著稱的地鐵，也從來沒有嚴格的到發時刻。

誠然，在紐約市內長距離移動，地鐵有著地面交通無法比擬的速度優勢。然而，等車的時間常常給行程帶來不確定性。在走上站台之前，你永遠不會知道下一班列車會在1分鐘還是12分鐘後到達，對於一些行程緊張的人來說，這個時間差可能會讓他們錯過許多。

若要避免遲到，如果通勤者的路線需要換乘多條地鐵或公車，就要把每一次換乘的等待時間都在出發之前預留好。積少成多，每天半個小時甚至40分鐘的寶貴睡眠時間，就要被望眼欲穿的等待吞噬掉。

如今疫情 過去，很多上班族不得不告別在家辦公的美好時光，重新投入通勤之路，而MTA卻計畫在工作日減少地鐵班次。他們說，通勤人數在減少，數據不會騙人。那乘客愈發痛苦的切身感受難道是虛假的？