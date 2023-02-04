我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網傳中國氣球被擊落 國防部：沒這回事 也沒爆炸

影／網傳「中國間諜氣球遭擊落」 五角大廈未證實

紐約客談／紐約市通勤糟 乘客感受不假

紐約客談

近期地鐵治安報告改善，州長預算順勢提出漲價，但如果說紐約市的通勤是全美第二糟，那許沒有城市敢稱第一。每天有超過100萬通勤者進出紐約市，約60萬人是每天通勤時間超過90分鐘的「超級通勤族」，其中使用大眾運輸者的比例極高。

研究顯示，有45%的通勤客對每天的通勤之路持負面態度；日前，一名福斯新聞的氣象主播在深夜的地鐵車廂裡，遭到幾名青少年圍毆。對於老通勤客來說，這事件聽起來已經感覺遲鈍——發生過太多次了，麻木了。

而令通勤者痛苦的，還遠不止老生常談的治安問題。能與安全相提並論的最大痛點之一，是永遠沒有一個可靠的時刻表。公車自不必說，開快開慢、發車間隔全憑司機心情，而本應以準時著稱的地鐵，也從來沒有嚴格的到發時刻。

誠然，在紐約市內長距離移動，地鐵有著地面交通無法比擬的速度優勢。然而，等車的時間常常給行程帶來不確定性。在走上站台之前，你永遠不會知道下一班列車會在1分鐘還是12分鐘後到達，對於一些行程緊張的人來說，這個時間差可能會讓他們錯過許多。

若要避免遲到，如果通勤者的路線需要換乘多條地鐵或公車，就要把每一次換乘的等待時間都在出發之前預留好。積少成多，每天半個小時甚至40分鐘的寶貴睡眠時間，就要被望眼欲穿的等待吞噬掉。

如今疫情過去，很多上班族不得不告別在家辦公的美好時光，重新投入通勤之路，而MTA卻計畫在工作日減少地鐵班次。他們說，通勤人數在減少，數據不會騙人。那乘客愈發痛苦的切身感受難道是虛假的？

地鐵 紐約市 疫情

上一則

紐約州大64校區 種族平等列必修課

下一則

大馬元宵拋柑覓良緣 紐約難發揚

延伸閱讀

紐約庇護客何去何從？逾6成市民：送往上州

紐約庇護客何去何從？逾6成市民：送往上州
攻擊、性騷乘客 州長：擬長期禁搭公車地鐵

攻擊、性騷乘客 州長：擬長期禁搭公車地鐵
紐約客談／對移民多包容 對政府多監督

紐約客談／對移民多包容 對政府多監督
員工屢遇襲 地鐵公車籲重罰

員工屢遇襲 地鐵公車籲重罰
強對流氣旋周五襲紐約市 氣溫急降但仍無雪

強對流氣旋周五襲紐約市 氣溫急降但仍無雪

熱門新聞

昂旺感謝親友、警隊同儕與陌生人支持，也呼籲華裔團結，未來盼望早日回歸警隊，迫切希望繼續服務社區。(本報檔案照)

獨家／遭渲染成中國間諜無罪後 藏警昂旺：生活已毀

2023-01-28 09:31
紐約市長亞當斯表示，已經對任何潛在的抗議活動、交通堵塞做好了準備。（會議直播）

時報廣場27日晚恐大規模示威 市府提醒本周末紐約更多反警遊行

2023-01-27 17:48
圖為羊頭灣當地華社。(記者顏潔恩╱攝影)

女博士失聯數月 中國家人急尋差點報警

2023-02-01 02:25
庇護客在酒店外露宿抗議，不願移居收容中心。(美聯社)

布魯克林收容所缺隱私…庇護客示威拒遷 遭嗆滾回去

2023-01-31 10:48
紐約市府因延遲發放糧食券福利，遭集體提告。(本報資料照片)

近3萬糧食券沒發放 紐約市民怒告市府

2023-01-30 07:16
市長亞當斯2月1日在市政廳簽署「忽略拋棄式餐具」法案，將禁止餐館為外賣單主動提供拋棄式餐具和紙巾，除非顧客主動要求。（記者和釗宇／攝影）

餐館留意了 外賣主動提供拋棄式餐具將罰款

2023-02-01 12:52

超人氣

更多 >
為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的

為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的
原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中
「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇

「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇
威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母

威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母
狂野夏季 399元機票飛到飽…國際國內航線都有

狂野夏季 399元機票飛到飽…國際國內航線都有