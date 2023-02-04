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遊民控收容所像監獄 籲停建

記者顏潔恩／紐約報導
寇頓3日在市政廳舉辦集會，反對國王郡高速路137號遊民所建案，吸引近百人出席。(記者顏潔恩／攝影)
寇頓3日在市政廳舉辦集會，反對國王郡高速路137號遊民所建案，吸引近百人出席。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀州眾議員寇頓(William Colton)3日與華裔等多族裔居民，在曼哈頓市政廳前舉行集會，反對國王郡高速路137號遊民所建案；多名遊民親述本身的經歷，指責收容所管理不當、生活環境不良，沒有真正為遊民帶來服務。

3日當天的集會吸引近百人出席，以華人為主的反對者手持標語，質疑遊民所無法為遊民帶來實質幫助。

反對者手舉標語，質疑遊民所無法為遊民帶來實質幫助。(記者顏潔恩／攝影)
反對者手舉標語，質疑遊民所無法為遊民帶來實質幫助。(記者顏潔恩／攝影)

非營利機構Breaking the Cycle Drop Corp執行董事米切爾(Renee Mitchell)多年來熟悉市遊民服務局(DHS)的運作，她說，系統中逾10萬遊民被當局像貓一樣處置，居住在不良的生活環境中，且暴力時刻上演，謀殺案、強暴案頻發，「住在裡面的遊民隔天能否能平安醒來，都成問題」。

米切爾表示，新建遊民所過程中，唯一獲利的是土地開發商、運營商，經營收容所每月可得5000元，「把自身利益建立在人命之上」。

她督促州長霍楚(Kathy Hochul)、市長亞當斯(Eric Adams)在遊民問題上需持有遠見，如今的方法顯然行不通，絲毫未解決收容所內的情況，建議政府應分發租房代金券，給遊民永久性的住房，幫助他們生活步入正軌。

寇頓3日在市政廳舉辦集會，反對國王郡高速路137號遊民所建案，吸引近百人出席。(...
寇頓3日在市政廳舉辦集會，反對國王郡高速路137號遊民所建案，吸引近百人出席。(記者顏潔恩／攝影)

一名與會遊民闡述自身經歷，表示收容所髒亂不堪，發放發霉的食物，當他們向當局投訴時，卻被回應：「你本來就深陷在人生低潮期，不該要求那麼多」；該名遊民說：「這是錯誤的，我們也有權利。」

不過該名遊民表示，即便繼續投訴，最後也只是被安排到新的收容所，管理人員各種找理由掩蓋事實，避免直接應對，「根本就是把收容所當成小型監獄般運行」。

作為退伍軍人的另一名非洲裔女子則痛斥，為美國服務那麼多年，結果被政府對待的方式，比無證移民還不如；她認為民選官員應該不定期安排突擊檢查，到收容所查看遊民真實的生活狀態。

寇頓表示，遊民嘗試過了，但拒絕繼續住在收容所，「我們沒必要提出更多新建案」；他說，這對住在收容所內的遊民和社區居民都不是長遠之計，市府是時候擺脫官僚主義，不要一意孤行覺得建收容所毫無問題，掩蓋實情。

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