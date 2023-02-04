紐約州長霍楚 重申收緊保釋制度

州長霍楚此前重申收緊保釋制度的決心，計畫在一些嚴重犯罪案件設保上，給法官更多的自由裁量權。(州長辦公室提供)

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)日前重申收緊保釋制度的決心，計畫在一些嚴重犯罪案件設保上給法官更多的自由裁量權，並取消要求法官採取「最低限制」措施確保嫌犯回歸法庭的條款；她表示，儘管2019年保釋制度改革的初衷是好的，但「走得太遠」，對於嚴重犯罪應該給法官更大的設保裁量權。

霍楚日前在記者會上表示，2019年保釋改革，是為了確保輕罪嫌疑人不會因為沒錢交保而在審判前被迫坐牢，「這些輕微犯罪的嫌犯不該在等待出庭時，在雷克島坐三年牢房，這是2019年保釋改革尋求更正的不正義之處。」

不過霍楚說，2019年的保釋改革「走得太遠」，把所有犯罪都納入了這個類別，如今隨之而來的是嚴重犯罪的情形，法官應該有更大的設保裁量權，應該有適當的平衡。

她此前在州情咨文中提出，對於那些可以設保釋金的案子，希望去掉要求法官採取「最低限制」措施確保嫌犯回歸法庭的條款，因為該條款對不少法官造成混亂，廢除條款後，法官設保的自由度將增加；而對於不能設保的案件，「最低限制」措施仍然有效。

對此，州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)表示，2019年保釋改革後法官對於暴力重罪仍然有很大的設保裁量權，因為無保釋金只針對輕罪和非暴力重罪；而且，對保釋制度的任何改革都應該基於數據，州參眾兩會將舉行聯合公聽，審議相關數據。

紐約郵報此前發表社論，指責霍楚在州情咨文中，未能對2017年的「提高刑事責任年齡法」(Raise the Age Law)做出修改，該法案禁止對18歲以下未成年人提起刑事訴訟 ；在此之前，16歲和17歲青少年若犯刑案會被當做承認看待，但法案通過後只能由家事法庭處理，很少被追究責任；但是目前，紐約州面臨嚴重的青少年犯罪問題，青少年暴力槍案時有發生，因此有改革的必要。