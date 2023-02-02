法拉盛商改區 免費助商家創建網站

法拉盛商改區將免費助商家創建並設計網站及社交平台。(記者鄭怡嫣╱攝影)

法拉盛 商業改進區(Flushing BID)1日宣布，為幫助當地商家實現轉型，增加線上收益，將推出免費服務，幫助商家創建設計網站、社交媒體平台，呼籲有需要的商家申請。

商改區 行政主任余鈿崧表示表示，根據商改區的調查，法拉盛約有七成商家並無設立網站，六成商家從不使用社交媒體，尤其是美容及餐營業者，面臨由實體向電子經濟轉型的困境。新冠疫情期間，也有商家因未開通線上服務，營收 損失慘重。為幫助這些商家增創收益，商改區將去年年會籌到的3萬元，用於為商家提供網站及社交媒體帳號創建及設計等免費服務。

市議員黃敏儀表示，網購、上網預約服務或餐飲時間，已成為生活的一部分。許多小商家由於沒有時間設立網站而影響生意，也有的商家網站菜單仍停留在數年前，沒有照片也沒有調整價格，呼籲有需要的商家利用這個免費機會。

此次商改區提供的免費服務包括：網站設計、搜索引擎優化、谷歌列名、用於網站的15至20張照片攝影、二維碼菜單、以及為期一年的網址以及網站代管。商家在通過商改區申請服務後，將對接會說中文、英文等語言的當地設計人員，規畫設計網站以及社交媒體。

3萬元籌款，預計可以暫先服務30至35位當地商家，先申請先得。有意申請的商家，郵編需為11354以及11355，並將申請表格交付至法拉盛商改區。申請表格可於6日(周一)後，在商改區官網https://flushingbid.com/下載並提交，或至商改區辦公室法拉盛39大道135-20領取，詳情可電(718)888-1805。