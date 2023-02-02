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正義警報聯盟推App 助力建設亞裔安全社區

記者高雲兒／紐約報導
與會人員合影。 (記者高雲兒／攝影)
與會人員合影。 (記者高雲兒／攝影)

華裔社區犯罪高發，而許多華人報警苦於語言障礙，美國正義警報聯盟於1日舉辦美國亞裔社區公共安全網絡App研討會，推廣安全軟件「正義警報」，幫助華裔乃至亞裔群體在緊急狀況時求助，皇后區警務人員表示此款軟件將有助於他們高效出警甚至預防犯罪。

聯盟主席孫連生介紹，聯盟的成立緣起一樁兩年前的案件，一名叫鄭勇的華男於布碌崙(布魯克林)見義勇為被捅身亡，他們開發「正義警報」軟件，分三種語言：中、韓英、；有兩個功能：直播和警報。所有安裝的用戶，點開報警就可直播當前情況，而後發出警報求助人群。「比如小孩走丟，大家就幫忙找」。

孫連生介紹正義聯盟軟件。(記者高雲兒／攝影)
孫連生介紹正義聯盟軟件。(記者高雲兒／攝影)

孫連生說，如需報警，用戶也可通過該軟件求助他人幫忙撥打報警電話，或後台人員也可幫助報警。這是為方便語言能力有限的亞裔人員快速報警，說清自身位置。軟件也可添加聯繫人如家庭成員和朋友等，向特定人員發出一鍵警報，「即使他們在中國也可收到」。軟件另加法律諮詢功能，孫連生說，這部分功能諮詢律師孫瀾濤。

為保用戶隱私，所有用戶名用代號表示，在不使用軟件期間也不會顯示定位。該軟件已上線一個多月，同時面向海內外用戶，現在免費，後期是否收費還在研討中，但將對65歲以上以及安保和警務人員保持免費。民眾可於各手機軟件平台搜尋「正義警報」。

109分局亞裔事務聯絡警員黄凌钦表示，此可以幫助華裔更快報警，他們也能更有效出警。出席的還有市議員黃敏儀代表朱蕾，州眾議員金兌錫代表羅嫚、PSP民間巡邏隊、以及各同鄉會會長。

美國正義警報聯盟於1日在御庭酒樓舉辦美國亞裔社區公共安全網絡APP研討會，講話者...
美國正義警報聯盟於1日在御庭酒樓舉辦美國亞裔社區公共安全網絡APP研討會，講話者為孫連生。(記者高雲兒／攝影)

亞裔 華裔 布碌崙

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