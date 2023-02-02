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華埠警民會 五分局：罪案控制初見成效

記者劉梓祁／紐約報導
警民會與會者合影。 (記者劉梓祁／攝影)
警民會與會者合影。 (記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠轄區市警五分局1日舉辦春節後的首場警民會，局長陳韜稱所做工作初見成效，但仍呼籲民眾注意疫情結束後的罪案反撲。

根據市警數據，五分局在過去28天內共錄得78起犯罪事件，較往年同期增11%。其中搶劫罪案增長最嚴重，較同期增長167%。陳韜稱，此數據雖較上月的70起有所上升，但相比於2022年較往年全年48%的犯罪增長率，可以認為近期的安全工作有所成效，且犯罪率仍處在低位。

針對罪案增長中的14起襲擊重罪，陳韜表示相信此類案件目前都是個案，且多發生在公共交通或校園內。他相信大幅增長的搶劫案也均是個案，部分原因是疫情的逐漸結束引致罪案的回升，並認為目前五分局的罪案控制措施已在正軌。

談及針對商家的店內行竊案，陳韜指正在和各商戶與地區檢察官合作，向頻繁遭受累犯騷擾的店家發出針對騷擾者的禁入令，如不顧禁令闖入商戶，將面臨逮捕和入室盜竊的指控；當日早上便就有一累犯因闖入持有禁令的商戶而被捕。

華埠商業改進區行政總監陳作舟也參會並展示失物黑色手提包，裝有紅包數個及AirPods耳機等，以此提醒民眾小心扒手。手提包於上周四由工作人員交給他，尚不知在何時何地被竊，呼籲失主儘快與他聯絡。

陳韜表示華埠安全的進步離不開如商改區等社區組織的幫助，也提醒市民遇到他人遭遇危險時無需見義勇為，雖是好事但會危及自身，儘量留存證據交予警方即可。

五分局已有六名社區協調警員專門負責華埠安全，分布在華埠中心、哥倫布公園等地。協調警員均會用粵語或國語交流，很快會組織活動與華埠居民見面。更多關於五分局及社區協調員的諮詢，可在https://www.nyc.gov/site/nypd/bureaus/patrol/precincts/5th-precinct.page查看。

陳韜(左2)等人发言。(記者劉梓祁／攝影)
陳韜(左2)等人发言。(記者劉梓祁／攝影)
陳作舟展示失物 。(記者劉梓祁／攝影)
陳作舟展示失物 。(記者劉梓祁／攝影)

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