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紐約市議員提案 大樓排廢法延7年實施

記者鄭怡嫣／紐約報導
市議員帕拉迪諾提案，推遲大樓限排廢氣法上路。(記者鄭怡嫣／攝影)
市議員帕拉迪諾提案，推遲大樓限排廢氣法上路。(記者鄭怡嫣／攝影)

旨在減少溫室氣體排放的第97號地方法(Local Law 97)，將在2024年上路，為住樓設置排碳上限，違規將按照超標量罰款。第19選區市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)1日提出異議，指此法上路過早，不合現實，將對共有公寓(condo)、合作公寓(co-op)屋主等造成生巨大負擔，2日她還將在市議會提出新案，呼籲將此法推遲七年實行。

帕拉迪諾表示，辦公室徵集社區及專家意見，在缺乏可負擔住房、能源價格飛漲、居民及企業外流的背景下，該法將重嚴重影響中產階級、小房東以及租客。此外，政府樓(NYCHA)、醫院以及公共住房，卻可豁免。如果此法能推遲七年實行，將給物業公司及屋主更充分的時間準備，州府與市府也能升級電網，降低監管成本，「這不是黨派議題，也不是反對環保，而是需要具備常識的方案，實現可持續發展」。

市議員帕拉迪諾提案，推遲大樓排廢氣法上路，現場近百民眾支持推遲此案。(記者鄭怡嫣...
市議員帕拉迪諾提案，推遲大樓排廢氣法上路，現場近百民眾支持推遲此案。(記者鄭怡嫣／攝影)

當日近百名居民集會表態支持推遲此法。代表皇后區新鮮草原以及布碌崙(布魯克林)康尼島的市議員李琳達(Linda Lee)、李凱健(Ari Kagan)，也站台支持推遲七年的新法案。李琳達表示，她的選區有全市最多的合作公寓，屋主多是教師、工人、退休老人，許多為符合現在的規定，已花許多錢升級。在法規施行前，應研究全市的基礎設施以及大規模升級可行性，並建立適當的處罰機制。

對於2日帕拉迪諾將在市議會提出的延遲第97號地方法七年提案，市議員黃敏儀表示，將了解提案細文，理解這是共有公寓、合作公寓業主面臨的主要問題，也期待找到解決方案，繼續幫助選民爭取可負擔住房權益。

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