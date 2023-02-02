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亞當斯簽法 餐館外賣禁主動提供免洗餐具

記者和釗宇顏潔恩／紐約報導
亞當斯宣布，全國規模最大的堆肥項目將推行至全市。(市長辦公室提供)
亞當斯宣布，全國規模最大的堆肥項目將推行至全市。(市長辦公室提供)

市長亞當斯(Eric Adams)1日在市政廳簽署法案，禁止餐館為外賣單主動提供拋棄式餐具和紙巾，除非顧客主動要求；新法將於六個月後實施，明年7月1日起罰款，首犯將罰50元。此外，市府也宣布將皇后區試行的有機垃圾回收堆肥措施，逐步推廣至全市，打造全國規模最大的堆肥項目，減緩暖化及全市鼠患。

紐約市每年至少花費4200萬元處理拋棄式餐具和容器垃圾，疫情以來外賣增加更加劇垃圾處理負擔；新法規定除非顧客主動要求，餐館不得為外帶及第三方外賣單主動提供拋棄式餐具、佐料和餐巾紙，減少民眾的依賴，保護環境；雖然木筷不是塑膠製品，但仍適用該法。

新法也規定，若第三方訂餐平台提供餐館不準確信息導致違規，餐館可以提出辯護；明年7月1日前的違規不罰款，僅會收到警告；之後首次違規將罰50元，一年內第二次違規罰250元。提案議員指，將為小商業者節省成本，也減少紐約市的碳排放。

亞當斯及市清潔局局長蒂池(Jessica Tisch)同日也宣布，未來的20個月內將推行在紐約市五大區的家庭廚餘、有機垃圾路邊回收及堆肥服務，將是首次在全市實施，為居民提供簡單且免費的每周有機垃圾收集服務。

該計畫去年在皇后區試行，垃圾車每周一次，收集居民的廚餘及後院垃圾，降解後變成土壤肥料，用於公園、社區花園或批量銷售；成績超乎意料，與舊模式相比，以不到平均三分之一的成本，成功轉化以往三倍的有機垃圾。

即將在全市推廣的計畫，民眾不需登記，只需在回收日將廚餘、落葉、存放食物的紙製品等，放在單獨的垃圾桶，工作人員將收集變成可用的堆肥或再生能源；當局雖有提供褐色的專用垃圾桶，但居民可靈活用任何容量少於55加侖、帶有蓋子的垃圾桶。

3月27日起將在皇后區再次展開回收，布碌崙10月2日開始、史泰登島及布朗士將在明年3月25日，曼哈頓明年10月7日。亞當斯宣布，每區將獲得250個社區堆肥垃圾箱，幫助居民分離可堆肥材料；由於曼哈頓是五區中最後獲得服務，將在今春收到額外的150個堆肥箱，共400個。

亞當斯 紐約市 皇后區

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