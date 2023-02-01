賭場執照新提案 落腳聯合國旁

索洛維耶夫集團賭場構想圖。(集團提供)

紐約下州地區將發放三張賭場執照，競爭者眾。曼哈頓 近日再有新的角逐者入場。地產商索洛維耶夫集團(Soloviev Group)1月31日公布，將與賭場和渡假村運營商Mohegan合作加入爭奪戰。該地產位於第一大道東側、東38街至41街之間，與聯合國大廈相鄰，坐擁東河濱水地帶，面積約6.7英畝。

集團首席執行官赫什曼(Michael Hershman)介紹，賭場空間多數位於地下層，配套1200間客房的酒店、兩座住宅樓、民主博物館 以及摩天輪，建築之間並預留約4英畝綠色空間。他表示，中城東區缺乏酒店、零售業和餐館，項目的進駐將完善這些需求，「不僅僅是一個賭場」。民主博物館會展示從柏林牆拆下的石板、並展示開發商的大量藝術收藏品，住宅樓則可提供1400至1500套公寓，部分租金將低於市場，但尚未確定。將賭場設於地下，是為在這個缺少綠色植物的區域，給運動場、步行道和其他公共設置預留空間。

該處曾為電廠，索洛維耶夫集團購入後，已閒置20餘年，此前曾規劃價值數十億元的住宅項目，但因社區反對和市場低迷而流產。現在的賭場計畫依舊受社區抵制。第六社區委員會主席Kyle Athayde表示，綠地和住宅都是為了讓賭場順利進入的「特洛伊木馬」，對公共效益表示懷疑。

紐約的賭場執照爭奪戰已吸引多家財團入場，曼哈頓包括高檔百貨Saks Fifth Avenue頂樓、時報廣場和哈德遜廣場(Hudson Yards)；在曼哈頓以外，雷神證券(Thor Equities)的康尼島計畫、大都會 棒球隊老闆柯恩(Steven Cohen)的威利點(Willets Point)計畫，以及拉斯維加斯金沙集團(Las Vegas Sands)的納蘇郡退伍軍人紀念體育館(Nassau Veterans Memorial Coliseum)計畫也都在其中。此外，現已有電子遊戲執照的雲頂世界(Resorts World)和皇都娛樂大賭場(Empire City Casino)也有望獲得新執照、升級為完整賭場。

另據報導，金沙集團已與納蘇郡社區學院(Nassau Community College)簽署合作協議，學校為賭場員工提供一個培訓中心，而賭場會為該校學生開放實習和可能的工作機會以作交換。鄰近的霍夫斯特拉大學(Hofstra University)則表示反對，認為其對學生會產生不利影響。

紐約州賭場選址委員會(Gaming Facility Location Board)預計將於今年下半年選出中標者，但由於土地使用權的複雜性和漫長的社區反饋機制，這個過程很可能會持續更長時間。