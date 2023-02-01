我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冰風暴襲中南部 逾1900航班取消 3000萬人受衝擊

川普之後第二人？美前駐聯合國大使海理傳將參戰2024

市議員馬泰賀年 表彰社區人士

記者和釗宇／紐約報導
市議員馬泰舉辦首屆慶祝農曆春節活動，並表彰社區人士。(馬泰辦公室提供)
市議員馬泰舉辦首屆慶祝農曆春節活動，並表彰社區人士。(馬泰辦公室提供)

市議員馬泰(Chris Marte)日前在其東百老匯辦公室舉辦首屆慶祝農曆新年活動，並表彰五名傑出貢獻的社區人士，逾百嘉賓到場祝賀。

馬泰表示，他在過去一年共提出16條法案和決議案，其中最受華人關注是把農曆春節定為法定假期的決議案，預計將在2月2日於市議會投票通過；此外，去年他也提案，要求市交通局為少數族裔社區增加雙語路牌，也為社區學校重修、市容環境衛生及綠化建設成功爭取1500萬元經費。

另外，去年他也推動了東百老匯街道整頓，與清潔局和交通局合作全面修路，讓失修多年的東百老匯煥然一新；馬泰表示，他也將繼續反對社區建監獄、也要求公平分配遊民所、爭取平價樓宇、老人福利等。

馬泰還向市警五分局局長陳韜、地產業者世紀集團(Century Development Group)創辦人兼總裁徐家鵬、美國紐約中美商會會長江錦鑫、紐約中華公所主席曾偉康、佛教會議工陳麗金頒發嘉獎狀，感謝他們對社區的貢獻。

馬泰辦公室高級顧問黃華清呼籲各區選民，敦促所在選區的市議員，在2月2日(周四)的市議會全體會議上投票支持將農曆春節設為公共假期的決議案。

百老匯 投票 監獄

上一則

大都會台灣日起跑 限量套票贈福袋

下一則

布碌崙前州參議員沙維娜 加入亞當斯團隊

延伸閱讀

給愛看戲的孩子…百老匯3/21邀18歲以下青少年免費觀劇

給愛看戲的孩子…百老匯3/21邀18歲以下青少年免費觀劇
日落公園72分局 社區原屬意華裔局長

日落公園72分局 社區原屬意華裔局長
州眾議員鄭永佳團隊 3華裔入列

州眾議員鄭永佳團隊 3華裔入列
證交所前副總黃乃寬 遭機械車位夾死 人為疏失？待釐清

證交所前副總黃乃寬 遭機械車位夾死 人為疏失？待釐清
東華醫院新屆董事會就職 布里德監誓

東華醫院新屆董事會就職 布里德監誓

熱門新聞

根據銀行紀錄及支票照片，陳先生支票收件人的名字已被竄改。(陳先生提供)

獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停

2023-01-24 10:33
87歲的紐約老翁遭遇36歲的佛羅里達州女子「情感詐騙」，五年間陸續向女方轉帳280萬元。圖為示意圖。(Pixabay)

殺豬盤騙局…紐約87歲翁280萬轉佛州女 賣房供其揮霍

2023-01-25 14:53
哈佛金融精英曼哈頓中城頂層酒吧墜樓亡，調查疑似自殺。(取自領英)

哈佛金融精英曼哈頓中城頂層酒吧墜樓亡 調查疑似自殺

2023-01-26 15:33
昂旺感謝親友、警隊同儕與陌生人支持，也呼籲華裔團結，未來盼望早日回歸警隊，迫切希望繼續服務社區。(本報檔案照)

獨家／遭渲染成中國間諜無罪後 藏警昂旺：生活已毀

2023-01-28 09:31
紐約市長亞當斯表示，已經對任何潛在的抗議活動、交通堵塞做好了準備。（會議直播）

時報廣場27日晚恐大規模示威 市府提醒本周末紐約更多反警遊行

2023-01-27 17:48
市樓宇局發布天氣警報。 （取自樓宇局推特）

11個月未見雪…紐約明天或下雪 還有時速40哩強風

2023-01-24 18:11

超人氣

更多 >
住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅

住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅
從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打

從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打
又爆仇亞攻擊…9旬婦人出門2分鐘 被打到頭破血流

又爆仇亞攻擊…9旬婦人出門2分鐘 被打到頭破血流
胡歌老婆被起底「真實身分」 神似楊冪、林依晨綜合體

胡歌老婆被起底「真實身分」 神似楊冪、林依晨綜合體
科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機

科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機