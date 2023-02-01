市議員馬泰賀年 表彰社區人士

市議員馬泰舉辦首屆慶祝農曆春節活動，並表彰社區人士。(馬泰辦公室提供)

市議員馬泰(Chris Marte)日前在其東百老匯 辦公室舉辦首屆慶祝農曆新年活動，並表彰五名傑出貢獻的社區人士，逾百嘉賓到場祝賀。

馬泰表示，他在過去一年共提出16條法案和決議案，其中最受華人關注是把農曆春節定為法定假期的決議案，預計將在2月2日於市議會投票 通過；此外，去年他也提案，要求市交通局為少數族裔社區增加雙語路牌，也為社區學校重修、市容環境衛生及綠化建設成功爭取1500萬元經費。

另外，去年他也推動了東百老匯街道整頓，與清潔局和交通局合作全面修路，讓失修多年的東百老匯煥然一新；馬泰表示，他也將繼續反對社區建監獄 、也要求公平分配遊民所、爭取平價樓宇、老人福利等。

馬泰還向市警五分局局長陳韜、地產業者世紀集團(Century Development Group)創辦人兼總裁徐家鵬、美國紐約中美商會會長江錦鑫、紐約中華公所主席曾偉康、佛教會議工陳麗金頒發嘉獎狀，感謝他們對社區的貢獻。

馬泰辦公室高級顧問黃華清呼籲各區選民，敦促所在選區的市議員，在2月2日(周四)的市議會全體會議上投票支持將農曆春節設為公共假期的決議案。