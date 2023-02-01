紐約愛樂中國新年音樂會 滿堂彩

紐約愛樂樂團在林肯中心舉辦中國新年音樂會，嘉賓與主辦方於合影。(記者張心／攝影)

紐約愛樂管弦樂團於1月31日在林肯中心舉辦中國新年音樂會，連續第12年慶祝農曆新年，演出包括中西方經典曲目，與在美華人 和各族裔愛樂者一同迎接癸卯兔年。

本次新年音樂會由著名指揮家余隆執棒，攜手小提琴家寧峰、二胡演奏家陸軼等，分別演繹陳其鋼改編的新版「悲喜同源」、郭文景的「草原」、格里格的「索爾維格之歌」及伯恩斯坦的「西城故事」等中西經典。

作為林肯中心大衛格芬音樂廳(David Geffen Hall)去年秋天竣工後的首場新年音樂會，可容納2200多人的主演奏廳「吳蔡劇場 」(Wu Tsai Theater)當日座無虛席。該劇場因慈善家、林肯中心董事會成員蔡崇信(Joe Tsai)和妻子吳明華(Clara Wu Tsai)捐款而命名。

中國駐紐約領事館總領事黃屏表示，中國新年晚會已經舉辦多年，他也多次參加，但這是疫情後第一次，非常開心，因為看到很多好友，這是一場中西文化交融的盛宴，音樂是人文的交往，希望有更多像這樣的演出，讓中美兩國人民通過音樂增加相互了解、建立更好的友誼。」

音樂會盛典共同主席陳妤(Angela Chen)表示，「多年前感慨華人的活動多是在地理位置較遠的華埠，所以希望努力實現，華人的節目能夠在世界藝術殿堂中心舉辦。」之所以既選擇中國傳統曲目，又有西方「西城故事」這樣的表演，就是希望打造兼容並蓄的藝術盛典。