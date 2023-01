霍楚州府防性騷培訓 僅1成員工完成

霍楚上任時推出政策,州府必須為30萬名員工提供防性騷課程,目前僅十分之一完成課程。(州長辦公室提供)

紐約州前州長葛謨(Andrew Cuomo)因性騷 醜聞下台,現任州長霍楚(Kathy Hochul)繼任後即下令所有州府部門須為員工提供防性騷培訓;然而,主管的操守和政府遊說委員會(Commission on Ethics and Lobbying in Government)29日報告稱,法令規定必須接受防性騷培訓的州府30萬名員工中,僅有十分之一完成課程,主因預算 不足。

紐約時報報導,由於葛謨事件,霍楚上任時承諾,加強對州府員工的操守和防性騷培訓,改變州府的職場風氣,在她上任時已有3萬5000名州府員工接受過防性騷培訓;但一年半過去,州府仍無力為所有員工提供普遍的防性騷培訓,操守和政府遊說委員會主任博特蘭(Sanford Berland)表示,「主要因為缺乏執行資源。」

州府發言人海斯(Hazel Crampton-Hays)表示,改變州府職場日久的性別主義和腐敗風氣並非一朝一夕之功,州府出台過多項政策,「僅用其中一項標準評價州府努力太武斷,仍將繼續為防性騷培訓提供必要援助。」

不過,防性騷培訓所需的預算需州議會撥發,多個州府部門透露,目前已經不太可能為此撥發更多資金;尤其是大都會運輸署(MTA)有7萬名員工需要接受培訓,是目前州府已接收培訓員工數的超過兩倍;操守和政府遊說委員會發給多個州議員的請求撥款電郵顯示,「一些州府部門要求更多資金來滿足防性騷培訓的要求,但已被告知,不會有更多資金。」

州眾議員 法伊(Patricia Fahy)表示,防性騷培訓所需的資金難以衡量,而且缺乏執行手段;州眾議員麥克唐納(John McDonald)則表示,「初衷很好,但缺乏長期規畫,需要更多重視。」