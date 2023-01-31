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霍楚州府防性騷培訓 僅1成員工完成

記者和釗宇／紐約報導
霍楚上任時推出政策，州府必須為30萬名員工提供防性騷課程，目前僅十分之一完成課程。(州長辦公室提供)
霍楚上任時推出政策，州府必須為30萬名員工提供防性騷課程，目前僅十分之一完成課程。(州長辦公室提供)

紐約州前州長葛謨(Andrew Cuomo)因性騷醜聞下台，現任州長霍楚(Kathy Hochul)繼任後即下令所有州府部門須為員工提供防性騷培訓；然而，主管的操守和政府遊說委員會(Commission on Ethics and Lobbying in Government)29日報告稱，法令規定必須接受防性騷培訓的州府30萬名員工中，僅有十分之一完成課程，主因預算不足。

紐約時報報導，由於葛謨事件，霍楚上任時承諾，加強對州府員工的操守和防性騷培訓，改變州府的職場風氣，在她上任時已有3萬5000名州府員工接受過防性騷培訓；但一年半過去，州府仍無力為所有員工提供普遍的防性騷培訓，操守和政府遊說委員會主任博特蘭(Sanford Berland)表示，「主要因為缺乏執行資源。」

州府發言人海斯(Hazel Crampton-Hays)表示，改變州府職場日久的性別主義和腐敗風氣並非一朝一夕之功，州府出台過多項政策，「僅用其中一項標準評價州府努力太武斷，仍將繼續為防性騷培訓提供必要援助。」

不過，防性騷培訓所需的預算需州議會撥發，多個州府部門透露，目前已經不太可能為此撥發更多資金；尤其是大都會運輸署(MTA)有7萬名員工需要接受培訓，是目前州府已接收培訓員工數的超過兩倍；操守和政府遊說委員會發給多個州議員的請求撥款電郵顯示，「一些州府部門要求更多資金來滿足防性騷培訓的要求，但已被告知，不會有更多資金。」

眾議員法伊(Patricia Fahy)表示，防性騷培訓所需的資金難以衡量，而且缺乏執行手段；州眾議員麥克唐納(John McDonald)則表示，「初衷很好，但缺乏長期規畫，需要更多重視。」

性騷 眾議員 預算

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